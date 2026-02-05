Moreira celebra detención del alcalde de Tequila y exige a gobernadores combatir al crimen

El legislador priista celebró la detención del edil de Tequila, Jalisco el morenista Diego Rivera Navarro. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, celebró la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, acusado de diversos delitos, entre ellos extorsión, y exigió a los gobiernos estatales sumarse de manera activa al combate contra el crimen organizado.

A través de redes sociales, el legislador del tricolor expresó su beneplácito por la captura del edil morenista y sostuvo que actuar contra presidentes municipales vinculados a actividades criminales es indispensable para recuperar la paz en el país.

¿Qué dijo Rubén Moreira sobre la detención?

“Actuar contra los alcaldes criminales es esencial para recuperar la paz. El #morenista Diego Rivera Navarro es un delincuente paradigmático por su peligrosidad y su conducta arrogante al grado de pensarse intocable. Bien por la captura”, escribió Moreira.

El diputado federal subrayó que no se puede dejar toda la responsabilidad en manos del gobierno federal y demandó una mayor participación de los mandatarios estatales en la lucha contra el crimen.

¿Qué gobernadores señaló el PRI?

Rubén Moreira mencionó de manera directa a varias entidades donde, dijo, los gobiernos estatales han sido omisos e indolentes frente a la violencia y la presencia del crimen organizado.

“Las autoridades estatales deben combatir al crimen y no esperar que todo se les resuelva. #Guerrero, #Hidalgo, #Puebla, #Campeche y #Michoacán son ejemplo de entidades donde los gobernadores son omisos e indolentes”, señaló.

Llamado a Morena

Finalmente, el coordinador de los diputados federales del PRI exigió a Morena no encubrir a militantes que incurran en actos delictivos y asumir responsabilidades políticas cuando funcionarios de su partido sean señalados por vínculos con el crimen.

