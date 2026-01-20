Sheinbaum entrega reos a EEUU para frenar ataques militares de Trump a cárteles en México: Jesús Esquivel

“El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesto a entregarle a quien quiera el gobierno de Estados Unidos, con tal de calmar las ganas del presidente Donald Trump, de lanzar ataques militares en territorio mexicano contra los cárteles", así lo señaló el periodista Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, en el espacio de Así las Cosas PM.

¿Cuál es el motivo de la reciente extradición de criminales a Estados Unidos?

Justo a un año de que Donald Trump asumiera por segunda ocasión el cargo como presidente de los Estados Unidos; esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que 37 reos integrantes de distintas organizaciones criminales en México, fueron entregados a las autoridades estadounidenses.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el periodista aclaró que se trató de una extradición que solicitó el gobierno de Trump y no de una expulsión, como ocurrió en las dos pasadas entregas, ya que en esta ocasión, dijo, García Harfuch resaltó que enviaban a este grupo de criminales, con la condición de que no se les castigue con la pena capital, ya que de acuerdo con el acuerdo bilateral de extradición, eso está prohibido.

¿Qué implicaciones tiene el uso de testigos protegidos en la justicia estadounidense?

Esquivel destacó que le parece correcta la decisión que tomó el gobierno mexicano de extraditar a estos criminales, sin embargo, cuestionó las razones por las que Estados Unidos solicitó las extradiciones, ya que lo que hagan con ellos, demostrará la hipocresía de la justicia en Estados Unidos.

“Bueno, y ¿qué crees que van a hacer con la mayoría de esos 37, o con los 92 que se han enviado en los tres grupos a Estados Unidos? Testigos protegidos o cooperantes. Y los van a liberar. Van a andar tranquilamente en las calles de Estados Unidos y bajo protección. Y estos sí son unos hijos de la chingada, perdón. Pero mataron a miles de personas en México, ordenaron la desaparición de ellas y el asesinato”, dijo.

