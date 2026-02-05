México no se arrodilla y no se vende: Sheinbaum lanza mensaje de soberanía

En un acto marcado por un encendido discurso de soberanía nacional y un inusual respaldo de la oposición, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución de 1917 en Querétaro.

Te podría interesar: ¿Cómo apoyar Cuba sin que Trump castigue a México con aranceles? El dilema de Sheinbaum

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la soberanía nacional?

Tras hablar de la historia de la Carta Magna, la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó contra el llamado “periodo neoliberal” en el que se debilitaron los derechos sociales y se promovieron leyes provenientes de “arriba” y el extranjero. Ante ello, haciendo alusión a las presiones de Estados Unidos, enfatizó que ya no se regresará al tiempo de privilegios para unos cuantos.

“Qué México no regresará el régimen de privilegios y de corrupción, México tampoco regresará a ser colonia, ni protectorado de nadie y México, no entregará nunca sus recursos naturales… por ello con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: México no se doblega, no se rodilla, no se rinde y no se vende”. — Claudia Sheinbaum

Y dijo que tras las iniciativas que impulsaron la venta de empresas públicas y se tuvo una democracia simulada y controlada, con la llegada de la Cuarta Transformación se buscó recuperar la esencia de la Constitución de 1917.

“En el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 afirmamos que la cuarta transformación, ha recuperado en mucho, su esencia. México es el resultado de sus transformaciones y cada transformación, dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular, esa es nuestra historia, esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad, defender la patria cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social”. — Claudia Sheinbaum

Previamente el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, alzó la voz en apoyo a la Primera Mandataria.

“Hoy enfrentamos como nunca antes, desde 1914 o 1916, el acoso a nuestra soberanía, a nuestras libertades, pero también a nuestro honor, en este recinto y esta fecha, nos recuerda que esa es nuestra herencia y esa es nuestra obligación. Que quede bien claro: México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás, jamás, nuestra dignidad… le refrendamos doctora presidenta… no está sola, cuente con nosotros lleve firme el timón que juntos vamos a superar la tempestad”.

La Constitución de 1917 reafirma que la soberanía no se negocia, se defiende. 📖 pic.twitter.com/j4hx44fazu — Morena (@PartidoMorenaMx) February 5, 2026

También puedes leer: México y Estados Unidos acuerdan trasvase de agua del Río Bravo conforme al Tratado de 1944

¿Qué plantearon sobre la reforma electoral?

Llamó al Congreso seguir con su trabajo en las distintas reformas y se tenga la mejor reforma electoral sin destinatario.

“No debemos volver a lo que con tanto esfuerzo superamos: el México del pensamiento único y las elecciones como un mero trámite formal… hago un llamado a la nación, a los poderes públicos, a los partidos políticos, a la sociedad civil, acordemos la mejor reforma electoral, construyamos el consenso, que del diálogo, surja un sistema equitativo sin sesgos ni destinatarios, que de ahí emerja un México más libre, más democrático, ese es nuestro destino y esa es nuestra obligación”. — Claudia Sheinbaum

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, pidió tener una reforma electoral equilibrada y pidió a los funcionarios públicos hacer su trabajo para que haya una verdadera confianza de la ciudadanía, dijo la Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país.

“Tenemos una gran responsabilidad: honrar la vida pública desde la decencia, si nuestro ejercicio público demuestra que tenemos compromiso con la patria, que trabajamos hacia el bien común, que buscamos evitar el dolor evitable, la gente podrá confiar en lo público, en las leyes y sobre todo en nuestra Constitución. La discusión de la reforma electoral pondrá estos valores a prueba. Respetar la Constitución en su esencia, implica necesariamente cuidar el equilibrio de poderes, la pluralidad y la representación”.

Nuestra Constitución DEBE SER EL INSTRUMENTO PARA PACIFICAR A MÉXICO.



Hoy, por primera vez en la historia, tres mujeres hicimos uso de la voz en el aniversario de nuestra Carta Magna.



La Constitución debe ser un acuerdo incluyente, sin filias ni fobias, que represente a quien… pic.twitter.com/yG0ur21sJ5 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) February 5, 2026

Encuentra más: Sheinbaum defiende estrategia de seguridad y pide corresponsabilidad a Estados Unidos

En tanto la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, decidió echar flores al Congreso que dijo ha actuado como un verdadero constituyente con las reformas avaladas. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que, tras la reforma al Poder Judicial, este se encuentra en una etapa de reconciliación y esperanza.

“Estamos entonces en la etapa de un Poder Judicial de reconciliación y esperanza, una etapa donde siguiendo a Benito Juárez, la Constitución es nuestra espada y nuestra guía, a eso estamos comprometidos para ser frente a los retos internos y a las amenazas externas, enhorabuena para México en un año más de su constitución”. — Claudia Sheinbaum

Este suceso que terminó con los clásicos tres viva México de la Presidenta que fueron contestados con otros gritos de viva México y viva Claudia Sheinbaum por parte de algunos de los presentes y donde no se hicieron esperar los saludos de mano, abrazos y besos en la mejilla.

Síguenos en Google News y encuentra más información