Hoy No Circula 4 de febrero: ¿Qué placas y engomados descansan este miércoles?

Ya estamos a mitad de semana y la movilidad en la capital del país y la zona metropolitana se reporta intensa desde las primeras horas. Si tienes planeado salir a trabajar, realizar compras o llevar a cabo tus actividades cotidianas este 4 de febrero, es fundamental que verifiques el Hoy No Circula, para saber si tu vehículo tiene permiso de salir.

Recuerda que este programa ambiental tiene como objetivo reducir la emisión de gases contaminantes, un tema crucial en este febrero donde el clima seco y las inversiones térmicas suelen afectar la calidad del aire que respiramos.

¿Qué autos no circulan este miércoles 4 de febrero de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que se encuentran exentos de las restricciones y pueden transitar sin mayores problemas son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Si decides ignorar la restricción, podrías ser sancionado con una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un costo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al depósito vehicular (corralón), lo que te haría perder tiempo y dinero.