Multa por manejar sin licencia 2026: cuánto debes pagar según la ley en CDMX

En la Ciudad de México, conducir sin licencia de manejo vigente no solo representa un riesgo para la seguridad vial, sino una infracción que puede implicar un pago considerable de multa. El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece sanciones específicas para quienes circulan sin este documento obligatorio, y para 2026 el monto se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Multa por no portar o no tener licencia de conducir vigente en CDMX

La UMA 2026 tiene un valor diario de 117.30 pesos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este incremento anual impacta directamente en el cálculo de multas y sanciones establecidas en el reglamento.

Cómo calcula la CDMX la multa por manejar sin licencia en 2026

De acuerdo con las normas de tránsito de la capital, manejar un vehículo sin contar con una licencia de conducir vigente se considera una infracción grave. Cuando un agente detiene a un conductor en esta situación, puede imponer una multa calculada entre 10 y 20 veces la UMA, dependiendo de la valoración de la falta en el momento.

Con el valor de la UMA para 2026 (117.30 pesos), esto se traduce en que la multa por conducir sin licencia puede ir aproximadamente desde:

Sanción mínima (10 UMAs): 1,173.10 pesos.

Sanción media (15 UMAs): 1,759.65 pesos.

Sanción máxima (20 UMAs): 2,346.20 pesos.

Reglamento de Tránsito CDMX: sanción por conducir sin licencia de manejo

La sanción aplica tanto para conductores de vehículos particulares como motociclistas, y se considera una de las faltas más comunes en las revisiones viales. Además de la multa, el agente de tránsito puede retener el vehículo o los documentos necesarios hasta que se regularice la situación del conductor conforme al Reglamento de Tránsito.

Conocer estas cifras y obligaciones antes de ponerse al volante puede evitar sanciones que afecten tu bolsillo. Con el ajuste de la UMA en 2026, el costo de cometer esta infracción es superior al de años anteriores y conviene cumplir con todos los requisitos antes de circular.