Sheinbaum niega que cárteles gobiernen México y afirma respeto con Estados Unidos

Como absolutamente falso calificó la presidenta Claudia Sheinbaum las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que en México gobiernan cárteles de la droga y enfatizó que a pesar de las expresiones de su homólogo, existe entre ambos un gran respeto.

¿Qué dijo sobre quién gobierna en México?

En la mañanera desde Palacio Nacional, la primera mandataria aseguró que en nuestro país solo hay un ente que gobierna.

“Es falso eso, no quiere decir que no nos hablemos con respeto, es absolutamente falso. La Casa Blanca sacó un comunicado cuando entró el presidente Trump relacionado con la delincuencia organizada en México y sabes cuál es la prueba que presentó, García Luna, el secretario de seguridad de Felipe Calderón que hoy está preso en los Estados Unidos, se equivocaron como 12 años”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué planteó sobre la cooperación con Estados Unidos?

Enfatizó que el gobierno de Trump también debe hacer su parte en respuesta al gobierno mexicano.

“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y como lo he dicho muchas veces colaboramos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos y mucho por razones humanitarias porque nosotros no queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos ni a los jóvenes de México ni a los jóvenes de ningún lugar del mundo. Para atender el problema de la violencia generada por el tráfico de drogas se requiere corresponsabilidad; Estados Unidos tiene que hacer su parte, lo hemos dicho varias veces ellos tienen que desplegar campañas para evitar el consumo”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La Jefa del Ejecutivo Federal refirió que después de las declaraciones de Trump la Casa Blanca emitió un comunicado en donde mencionó que los cárteles tienen alianza con el Gobierno de México por los vínculos delincuenciales de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad que cumple condena por narcotráfico.

