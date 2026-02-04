Informe HRW 2026 advierte erosión democrática y continuidad de violencia en México

En entrevista con Carlos Loret de Mola la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, habló sobre el informe HRW 2026 y dijo que detalla el proceso de erosión democrática que es la herencia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum y puntualizó en la reforma judicial; además informó que continúan las torturas y las desapariciones y como en cifras de homicidios podría existir una alteración metodológica.

¿Qué señala el informe sobre la reforma judicial?

Goebertus dio a conocer que la elección popular de jueces fue un proceso “opaco” de baja participación donde las comisiones de postulación y el uso de acordeones garantizaron que Morena eligiera el Poder Judicial terminando con la poca independencia que había en el país; se suma la expansión de la prisión preventiva oficiosa; la restricción del amparo; y la desaparición del INAI.

“Hubo problemas de integridad con todo el proceso, y es la razón por la cual no solo nosotros, sino los relatores internacionales se han pronunciado cómo el resultado de esta reforma a la justicia redujo la independencia judicial. Preocupa además que en las elecciones de la mitad de los otros jueces que se llevarían a cabo en 2027, esto coincidiría con una elección partidista que podría ayudar a consolidar aún más ese control político de la justicia por parte de Morena”. — Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch

“Es lamentable que el gobierno de Sheinbaum esté negando el fenómeno de las desapariciones”: @JuanitaGoe en @WRADIOMexico https://t.co/fx1PZpuJvC — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 4, 2026

¿Qué advierte sobre desapariciones y homicidios?

La directora para las Américas de Human Rights Watch señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum no habla de las desapariciones porque los datos oficiales muestran un crecimiento exponencial mientras que presume una caída en los homicidios; la preocupación existe por la casilla adicional que agregaron en la metodología para contabilizarlos donde no se contabiliza la causa.

“La realidad es que incluso si la hipótesis del gobierno fuese cierta y la desaparición y los distintos casos de desapariciones fueran simplemente frente al crimen organizado, en todo caso el gobierno no ha tomado medidas para proteger a la población civil frente a los ataques por parte de grupos de crimen organizado que siguen usando la desaparición como una manera para esconder la evidencia”. — Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch

Goebertus puntualizó que el informe también menciona la reducción de pobreza de manera significativa, sin embargo, demuestra que la violencia continua, hay un crecimiento en las desapariciones y la impunidad -donde solo el 10 por ciento de los homicidios investigados son resueltos- y como México sigue siendo el segundo país en asesinatos de periodistas.