Reforma al Poder Judicial, un “retroceso histórico” para México: Analistas en la FIL Guadalajara 2025

Error y retroceso sigue encontrándose en la Reforma al Poder Judicial, así lo consideraron analistas que desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, analizaron el alcance de las modificaciones legales en la implementación de la justicia con los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

REFORMA GENERA LÍMITES POLÍTICOS, NO JURÍDICOS: ESPECIALISTAS

En el “Foro Nexos, Cambio de Régimen: año cero”, la investigadora Ana Laura Magaloni, comentó que si bien en el pasado, había un régimen elitista, donde el derecho no cuidaba a todos con la reforma se dieron limites políticos y no jurídicos.

“Lo que había, ya no existe, y ahora los límites al poder son políticos, no son jurídicos, entonces ponerle demasiada atención a la Corte, a los Tribunales, no, ahora es la cancha política, tienen mayoría calificada para cambiar cualquier ley y cualquier Constitución, desde ahí no se construye ningún límite jurídico, disponen de las reglas y eso creo que es lo más amenazante del momento, que no sabemos bien, cómo frenas la arbitrariedad del Poder, ni cómo la predices, y también si eres opositor pues te sientes más vulnerable”, dijo.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Arranca la FIL Guadalajara con entrega del certificado “Hecho en México”

ERROR HISTÓRICO, POPULISMO JUDICIAL Y RIESGO DE AUTORITARISMO

Al calificarlo como un error histórico, el investigador y profesor en derecho, Jesús Garza Onofre, cuestionó el motivo por el qué con la reforma, no se tocó al Tribunal Electoral y alertó la existencia de un populismo judicial.

“La manera como funciona la Suprema Corte cambió y yo creo que para mal, deja de ser el gran ente de la justicia en este panorama sistémico… la unidad de la nueva Suprema Corte duró un día, duró un día del bastón de mando, si el populismo ya está en distintos ámbitos de la vida pública, también va a llegar al ámbito de derecho y esto qué significa, respuestas fáciles para problemas complejos, claramente hay algo dentro de nosotros que dice que paguen impuestos los multimillonarios, claramente hay algo de nosotros que dice venga el aplauso, que bueno que el ministro se anuncie como un chicharrón, que bueno que el ministro ponga sus redes en TikTok y nos diga su gusto musical preferido, qué bueno pero es populismo, el derecho no puede estar contagiado por este fenómeno”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Cercanía, transparencia, protección de infancia y juzgar con perspectiva de género, retos de la nueva SCJN

Para Jesús Silva Herzog, se demostró que la ley es un entendimiento de unos en contra de otros.

“Es totalmente desastrosa la reforma… esta perfilando un nuevo régimen autoritario… me parece que debemos hablar de las dos cabezas de despotismo mexicano una cabeza es esta cabeza institucional de la nueva hegemonía política, donde hay una centralización brutal del poder, este último fin de semana tiene quizá la última pieza que le falta, que es de la Fiscalía General de la República donde de tener a un fiscal al servicio de la Presidencia ahora se tiene reforzado al máximo”.

Consideró que hay reglas poco funcionales que no permitirán dar certidumbre a la población, ni ayudará a avanzar en temas como la violencia.