Reforma Judicial es “extravagante” y afecta la certidumbre jurídica: Banamex

La reforma judicial implementada por el actual gobierno impactará negativamente en la confianza de los inversionistas debido a su diseño “malo y extravagante”, afirmó Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Grupo Banamex. El economista sostuvo que la iniciativa, junto con la reforma a la Ley de Amparo, generará mayor incertidumbre jurídica.

“Reforma extravagante” y efectos en la certidumbre

“La Reforma judicial, que fue una reforma extravagante, no solo negativa sino extravagante, ningún país en el mundo, ni Bolivia, ni California ni algún estado americano, ninguno ha puesto a elección todo el conjunto del sistema judicial. Eso es extravagancia y la implementación ha sido mala y ha habido mucho desorden”, expuso Kurczyn.

Agregó que la reforma a la Ley de Amparo y la intención de los ministros de abrir nuevamente casos ya juzgados reducen la capacidad del sector privado de manifestar inconformidades y elevan la incertidumbre legal en el país. La reforma judicial también influirá, dijo, en el ambiente de inversión.

Inflación, credibilidad y perspectivas económicas

Kurczyn cuestionó la credibilidad de los pronósticos del Banco de México al señalar que desde 2003 el banco central fijó una meta de 3% de inflación, pero nunca la ha cumplido. “Ya se volvió un problema estructural… la inflación ha sido 4.5% en promedio anual desde 2003… hay un problema de credibilidad, un poquito ya estructural por parte del Banco de México”, sostuvo.

Señaló que Banamex prevé para 2026 un aumento moderado en la inversión, con el consumo creciendo ligeramente por encima del PIB, y exportaciones que se expandirán cerca de 5%. En contraste, anticipó una caída en las importaciones estadounidenses por el tema de aranceles, lo que a su vez favorecerá a las exportaciones mexicanas.

Kurczyn añadió que la revisión del T-MEC no le quitará a México su ventaja competitiva, aunque persistirá la incertidumbre derivada de los aranceles. Sobre los proyectos emblemáticos del gobierno de López Obrador, comentó que, aunque polémicos, dieron “un respiro al sureste”.

Finalmente, afirmó que los pilares de la estabilidad financiera del país “no están mal”, pero los del crecimiento económico a largo plazo “no”.