Frente Frío 33 en México: estados afectados, bajas temperaturas y lluvias hoy

El Frente Frío número 33 de la temporada invernal 2025-2026 comenzó a ingresar al territorio mexicano desde el pasado martes 3 de febrero de 2026, avanzando desde la frontera norte hacia el noreste y el oriente del país, y se prevé que mantenga su interacción con otros sistemas meteorológicos durante varios días, según los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

De acuerdo con el SMN, este sistema frontal no actúa de forma aislada, se desplaza junto con una masa de aire polar muy fría, se combina con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, lo que genera un conjunto de efectos climáticos que abarca desde descensos marcados de temperatura hasta lluvias, viento y eventos marítimos significativos.

Estados y regiones con impacto directo

Las condiciones previstas por las autoridades meteorológicas indican que el frente frío 33 afectará gran parte del país, aunque con fenómenos distintos según la zona:

En la zona norte y noroeste, incluidos Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa, se espera un marcado descenso de temperaturas con heladas severas en zonas serranas, con mínimas estimadas entre -10 y 0 grados centígrados en la madrugada, así como vientos fuertes con rachas de hasta 50-70 km/h.

En el noreste, centro y oriente, a lo largo de estados como San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, el pronóstico incluye lluvias fuertes y chubascos, intermitentes o persistentes según la región.

En las entidades del sureste y la Península de Yucatán, las condiciones generadas por la interacción de sistemas pueden favorecer lluvias con acumulados significativos, además de un evento de "Norte" muy fuerte a intenso sobre las costas del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, con rachas que pueden superar los 100 km/h en algunos puntos.

La extensión de los efectos abarca también estados del centro del país, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Morelos, donde se esperan intervalos de chubascos, descenso de temperatura en horas nocturnas y ambiente frío en zonas altas.

Fenómenos conexos y avisos oficiales

El SMN ha advertido sobre varios fenómenos derivados de este frente frío:

Evento de "Norte": rachas de viento significativas en litoral del Golfo de México, Istmo y litoral pacífico, con potencial para afectar navegación, infraestructura ligera y provocar oleaje elevado.

, Istmo y litoral pacífico, con potencial para afectar navegación, infraestructura ligera y provocar oleaje elevado. Posible caída de nieve o aguanieve en las cimas de volcanes y montañas elevadas como Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba o Cofre de Perote, especialmente durante las noches más frías entre miércoles y jueves.

Temperaturas extremas contrastantes: pese al frente frío, regiones como Sinaloa, Michoacán o Guerrero podrían registrar temperaturas máximas de hasta 35-40°C durante el día, un fenómeno atribuible a patrones de circulación atmosférica simultáneos.

Como efecto colateral de la llegada y fortalecimiento de este sistema, autoridades educativas han confirmado la suspensión de clases para el 5 de febrero de 2026 en diversas zonas del país, decisión motivada por las condiciones climáticas adversas derivadas del frente frío.

