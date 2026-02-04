¿Fodongos en el Senado? Reabren salón de belleza a petición de legisladoras

No quieren que senadoras y senadores anden fodongos y desalineados los días de sesiones en la Cámara Alta, por lo que después de ocho años de permanecer cerrada bajo el argumento de la austeridad republicana, la estética del Senado de la República ha vuelto a abrir sus puertas en el segundo piso del recinto de Reforma e Insurgentes.

¿Por qué se reabrió la estética en el Senado?

El salón de belleza fue cerrado en el 2018 con la llegada de la mayoría morenista que consideró superfluo e inútil mantener un lugar así en la Cámara Alta.

Sin embargo, en esta Legislatura las senadoras principalmente de Morena pidieron que se reanudara el servicio donde les hacen desde cortes de cabello hasta, peinados, maquillajes y tintes.

¿Quién solicitó la reapertura del servicio?

La presidenta del Senado Laura Itzel Castillo rechazó que la estética se haya abierto a petición de la legisladora Andrea Chávez y su equipo más cercano.

Aseguró que fueron todas las senadoras las que lo pidieron contar con ese espacio y que cada quien paga sus servicios.

