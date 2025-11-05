FGR pide nueva orden de aprehensión contra Fernando Farías Lagunas por caso de huachicol fiscal

Nueva orden de aprehensión contra Fernando Farías Lagunas, contralmirante de la SEMAR, por su presunta relación en el caso de huachicol fiscal.

Este miércoles la FGR solicitó una nueva orden de aprehensión para detener a Fernando Farías Lagunas, contralmirante de la Secretaría de Marina (SEMAR), por su presunta relación en el caso de huachicol fiscal.

El mando estaría citado a comparecer en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México; sin embargo, ni él ni su defensa se presentaron al centro de justicia federal.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Con el sombrero y el legado de Carlos Manzo! Grecia Quiroz es la nueva presidenta de Uruapan

¿Por qué se giró una nueva orden de aprehensión?

La audiencia inicial en contra del mando comenzó con su ausencia, por lo que el Ministerio Público solicitó a la jueza responsable del caso que girara una nueva orden de aprehensión. Fuentes judiciales informaron que eventualmente se realizó esta segunda audiencia de forma privada, sin que se precisara si finalmente fue concedida.

Fernando Farías Lagunas había sido citado a comparecer en tres ocasiones distintas. En algunas contaba con amparos, pero en esta última su defensa informó a la jueza por escrito que había documentos pendientes necesarios para una adecuada defensa.

¿Qué relación tiene el caso con la familia del exsecretario de Marina?

Por este caso de huachicol fiscal, Manuel “N”, sobrino del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda, fue vinculado a proceso por su posible intervención en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos con hidrocarburos.

👉 Síguenos en Google News para más información