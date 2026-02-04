Derrama económica del 14 de febrero dejará más de 3 mil mdp en CDMX

Coparmex prevé una derrama económica de al rededor de 3 mil 29 millones de pesos y beneficiará a más de 76 mil negocios este 14 de febrero en la Ciudad de México. / PeopleImages

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex-CDMX) estimó que la derrama económica 14 de febrero alcanzará los 3 mil 29 millones de pesos en la capital del país, a tan solo diez días de celebrarse esta fecha.

El organismo empresarial detalló que las ventas beneficiarán a casi 77 mil unidades económicas, así como al empleo de más de 548 mil personas que laboran en distintos giros comerciales de la capital.

¿Qué sectores serán los más beneficiados este 14 de febrero?

Los giros con mayor impacto pertenecen a los sectores de entretenimiento, gastronomía, alojamiento y recreación, como restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, florerías, joyerías, tiendas departamentales, cines y teatros.

Incluso, Coparmex/CDMX destacó que algunos establecimientos del primer cuadro de la ciudad ya promueven paquetes especiales. Por ejemplo, un hotel ofrece una experiencia titulada “una noche para celebrar el amor con la mejor vista de la ciudad”, que incluye buffet, música en vivo y una copa de vino por 650 pesos por persona, de las 19:00 a las 22:00 horas.

¿Cuál será la derrama económica a nivel nacional?

Por su parte, el presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco/Servytur), Octavio de la Torre Stéffano, informó que a nivel nacional se espera una derrama de 36.2 mil millones de pesos por los festejos del Día del Amor y la Amistad.

“Estimamos una derrama económica de 36.2 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 11.4 por ciento respecto a 2025, impulsado por el aumento de precios, el incremento salarial y un mayor consumo en regalos y experiencias”, señaló.

¿Por qué el 14 de febrero es clave para la economía local?

Para el presidente de Coparmex/CDMX, Adalberto Ortiz Dávalos, el 14 de febrero no solo es una celebración social, sino un motor económico clave para la ciudad, ya que los beneficios no solo impactan a las empresas, sino también a las más de 548 mil personas que laboran en los más de 76 mil establecimientos beneficiados.

Finalmente, ambos dirigentes hicieron un llamado a la ciudadanía a consumir en negocios establecidos, con el objetivo de fortalecer la formalidad y mantener al comercio como uno de los principales motores de la economía tanto en la capital como en el resto del país.

