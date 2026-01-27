14 de febrero: Actividades y citas que puedes planear para San Valentín en CDMX completamente GRATIS

El 14 de febrero es una de las fechas favoritas para salir de la rutina y compartir tiempo con esa persona especial, con tu familia o amigos y amigas. Así que quien sea tu compañía, sea una experiencia romántica, diferente o simplemente divertida, te dejamos algunos de los planes que puedes armar para San Valentín y pasar un 14 de febrero lleno de amor y amistad.

14 de febrero: Actividades GRATIS en CDMX

No hay una sola manera correcta de celebrar el 14 de febrero, así que si no traes nada en mente, checa a continuación la siguiente lista para que puedas disfrutar con tu mejor compañía.

14 de febrero: Bodas en el Museo del Chocolate

Si buscas una experiencia divertida y culinaria, ésta es tu opción pues con todo y cacao, bebidas temáticas, anillos comestibles y un certificado simbólico, la idea de casarse simbólicamente es divertida. Esta actividad se extiende del 14 al 17 y del 21 al 24 de febrero, así que tienes tiempo de plantearlo con tiempo.

14 de febrero: Picnic nocturno en el Jardín Botánico de Chapultepec

Los espacios abiertos son un gran plan que además de conectar en un ambiente relajado, puedes conectar con la naturaleza. Así que el mero día de San Valentín, disfruta de un picnic con tu propia comida y una noche especial en Chapultepec.

14 de febrero: Bazar de Hello Kitty en el Parque de los Venados

Con bazar, ceremonias simbólicas y actividades familiares, la alternativa ideal para un San Valentín diferente y lleno de color de la gatita más querida.

14 de febrero: Bodas colectivas en CDMX

El Día del Amor y la Amistad en la capital siempre nos trae sorpresas. Así que si andas pensando en casarte, las 16 alcaldías permitirán que las parejas puedan contraer matrimonio de manera legal, gratuita y abierta. Checa los días en la alcaldía de tu preferencia y alista los documentos que te soliciten.

