Descubre los secretos del amor propio con Walter Riso
Descubre cómo Walter Riso, psicólogo y autor de bestsellers, explica en Martha Debayle en W las claves para fortalecer tu amor propio, diferenciarlo de la autoestima, poner límites saludables y mejorar tu bienestar emocional y relaciones interpersonales.
Walter Riso y su nuevo libro: Los siete pilares del amor propio
En el más reciente programa de Martha Debayle en W, Martha recibió a Walter Riso, psicólogo clínico con más de 30 años de experiencia y autor de múltiples bestsellers como Amar o depender, Ahora como te olvido y Ama y no sufras. Su nuevo libro, Los siete pilares del amor propio, invita a los lectores a descubrir, fortalecer y practicar el amor propio desde una perspectiva profunda y práctica.
Diferencias entre amor propio y autoestima
Riso explicó que el amor propio no es lo mismo que la autoestima. Mientras que la autoestima depende de logros y resultados, el amor propio es una aceptación incondicional de tu valía personal, vinculada a la dignidad y al respeto hacia uno mismo.
“El amor propio es tratarte como lo harías con una persona a la que amas”, explicó Riso, destacando que se trata de valorarse sin depender del reconocimiento externo.
Estrategias para rescatar el amor propio perdido
El psicólogo señaló que todos nacemos con amor propio, aunque a veces se vea bloqueado por creencias limitantes o experiencias negativas de la infancia. Para recuperarlo, Riso propone:
- Autocompasión: Tratarse con amabilidad y comprensión.
- Poner límites: Proteger tu dignidad y decir “no” cuando algo va en contra de tus valores personales.
- Autoelogio: Reconocer tus logros internos sin depender de la aprobación externa.
- Aceptar tu humanidad: Reconocer tus errores sin castigarte por ellos.
Impacto del amor propio en la salud y las relaciones
Según Riso, fortalecer el amor propio tiene múltiples beneficios: mejora la salud mental, actúa como antídoto contra la ansiedad y la depresión, fortalece el sistema inmunológico y mejora las relaciones interpersonales. Además, a mayor amor propio, mayor empatía y compasión hacia los demás.
Reflexiones finales: vivir con dignidad
Riso subrayó la importancia de no negociar con los valores personales y de priorizar la dignidad sobre la aceptación externa. Enseña que el éxito no depende solo de los logros, sino de intentar y respetar la propia valía, independientemente de los resultados.
“El amor propio es un árbol con raíces profundas, y la autoestima son las ramas que suben y bajan según tus experiencias”, concluyó Riso, destacando que mantener las raíces fuertes asegura una valía personal indestructible.
Los siete pilares del amor propio es una guía para reconectar con tu valor personal, establecer límites saludables y fortalecer la relación más importante: la que tienes contigo mismo.
Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/cPEmKVldHTc