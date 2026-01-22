Sector industrial listo para invertir, producir y generar empleo en México: Concamin

El sector industrial está preparado para invertir, producir y generar empleo, con expectativas de crecimiento de 1.5% rumbo a 2026 y respaldo al Plan México, aseguró el presidente, de Concamin, Alejandro Malagón.

El sector industrial se encuentra listo para hacer su parte e “invertir, producir y generar empleo”, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón en entrevista para “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus.

“México atraviesa un momento relevante para el desarrollo de la industria, luego de un cierre de año con bajo crecimiento y alta incertidumbre; sin embargo, el país está preparado para construir una nueva etapa basada en la planeación, la inversión y el fortalecimiento de las bases productivas”, afirmó el dirigente empresarial, quien reconoció la importancia del Plan México.

¿Qué papel juega el Plan México en la industria?

Alejandro Malagón definió al Plan México como una señal clara y un rumbo estratégico integral para fortalecer a la industria nacional, al considerar que se trata de una política industrial que puede contribuir a un crecimiento sostenible en el país.

Sobre la reciente inversión mixta anunciada por el gobierno federal, señaló que este esquema ha generado entusiasmo en el sector industrial, al impulsar infraestructura y proyectos estratégicos que permitirán detonar la actividad económica.

¿Por qué es clave apostar por lo Hecho en México?

El presidente de Concamin destacó la relevancia de Hecho en México como una estrategia para sustituir importaciones, generar valor agregado a la producción nacional y fortalecer el empleo formal, al apostar por el desarrollo interno del país.

Asimismo, expresó confianza en que el proceso relacionado con el T-MEC se lleve a cabo de manera responsable y permita la reactivación industrial. En ese sentido, adelantó que el sector espera un crecimiento de 1.5% para 2026, al asegurar que México cuenta con las condiciones necesarias para crecer.

Finalmente, reiteró el convencimiento del sector industrial de que el país se encamina hacia una etapa de mayor dinamismo económico en 2026.