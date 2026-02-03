NASA regresa a la Luna: ¿Por qué se retrasó la misión ‘Artemis II’ y cuándo será la fecha confirmada?

La exploración espacial siempre nos mantiene al borde del asiento, y esta vez no es la excepción. El entusiasmo por ver a seres humanos orbitar nuestro satélite natural tendrá que esperar un poco más, ya que se ha confirmado un nuevo ajuste en el calendario de la NASA misión luna.

Este retraso no es solo un tema de fechas, sino una decisión crucial para garantizar que los cuatro astronautas que protagonizarán este hito regresen sanos y salvos a casa.

¿Cuándo será la misión a la luna de la NASA?

Tras los recientes inconvenientes técnicos detectados durante las pruebas de carga de combustible en el Centro Espacial Kennedy, la agencia ha tenido que mover sus piezas. Originalmente se esperaba que el despegue ocurriera en estos días de febrero de 2026; sin embargo, debido a una fuga de hidrógeno en el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), la ventana de lanzamiento para esta etapa de la NASA misión luna se ha desplazado, como mínimo, hasta marzo de 2026.

Los ingenieros están trabajando a marchas forzadas para mitigar los riesgos, especialmente tras los debates sobre la resistencia del escudo térmico de la cápsula Orion, un componente vital para que la nave no se desintegre al reingresar a la atmósfera terrestre.

¿Por qué es tan importante el regreso de NASA a la luna?

A diferencia de las misiones Apolo de hace más de 50 años, la NASA misión luna actual, bajo el programa Artemis, no busca solo “ir de visita” y plantar una bandera. El objetivo es científico y operativo:

Probar tecnología de punta: Se busca verificar que los sistemas de soporte vital y comunicación (incluyendo redes 4G/5G lunares) funcionen en el espacio profundo.

Se busca verificar que los sistemas de soporte vital y comunicación (incluyendo redes 4G/5G lunares) funcionen en el espacio profundo. Recursos naturales: Investigar la presencia de agua congelada en el polo sur lunar, que podría servir para fabricar combustible.

Investigar la presencia de agua congelada en el polo sur lunar, que podría servir para fabricar combustible. Puente a Marte: La Luna funcionará como un “campo de entrenamiento” para aprender a vivir en condiciones extremas antes de intentar mandar una tripulación al planeta rojo.

¿Esto tiene algún impacto político?

Definitivamente. Estamos viviendo una nueva “carrera espacial”, pero con más jugadores en la cancha. El éxito o retraso de la NASA misión luna tiene una carga geopolítica enorme frente a los avances de China, que planea llevar a sus propios astronautas antes de 2030.