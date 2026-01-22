Fin del Mundo: Supercomputadora predice la fecha en la que se acabará el mundo

Hablar del fin del mundo puede sonar alarmista, pero cuando el tema surge desde modelos científicos y supercomputadoras, vale la pena entender el contexto real detrás de estas predicciones. Recientemente, un análisis basado en simulaciones avanzadas volvió a poner sobre la mesa una pregunta que siempre genera inquietud: ¿cuándo y por qué podría terminar la vida en la Tierra tal como la conocemos? Te contamos todos los detalles.

¿Qué dice la supercomputadora sobre el fin del mundo?

De acuerdo con los modelos procesados por una supercomputadora utilizada por científicos internacionales, el fin del mundo no ocurriría de forma repentina ni por un evento inmediato como una explosión o impacto inesperado. Lo que muestran las simulaciones es un proceso gradual en el que la Tierra dejaría de ser habitable debido a cambios extremos en el clima y en la energía que recibe del Sol.

Estos cálculos toman en cuenta millones de variables, como el aumento de la temperatura, la reducción del oxígeno y la evolución natural de nuestra estrella, lo que permite proyectar escenarios con alto nivel de precisión científica.

¿Cuál es la fecha en la que se va a acabar el mundo?

Según estas proyecciones, el fin del mundo no tiene una fecha cercana ni representa un riesgo para las generaciones actuales. Los científicos estiman que este escenario podría ocurrir dentro de aproximadamente mil millones de años, cuando el Sol entre en una fase más avanzada de su ciclo de vida.

En ese punto, el aumento de su brillo y temperatura provocaría cambios drásticos en la atmósfera terrestre, haciendo imposible la supervivencia de la mayoría de las formas de vida. Es decir, no se trata de una cuenta regresiva inmediata, sino de un evento extremadamente lejano.

¿Por qué se pronostica eso?

El pronóstico sobre el fin del mundo se basa en el conocimiento que hoy existe sobre la evolución de las estrellas y el comportamiento del clima a largo plazo. Conforme el Sol envejece, su energía aumenta, lo que provoca un calentamiento progresivo del planeta.

Aunque el tema del fin del mundo siempre genera impacto, los expertos coinciden en que no es motivo de alarma inmediata. Estas proyecciones sirven más para comprender el lugar que ocupa la humanidad en el universo y la importancia de cuidar el planeta en el presente, donde los verdaderos riesgos están relacionados con el cambio climático y el impacto humano.

