La NASA activa el protocolo de ‘Defensa Planetaria’ por el Cometa 3I/ATLAS; ¿La Tierra corre peligro?

Aunque parezca sacado de una novela ficticia o de una película, la NASA ha activado el protocolo de ‘Defensa Planetaria’ debido al seguimiento que se le está dando al cometa interestelar 3I/ATLAS. Éste ha mantenido a toda la comunidad científica tratando de resolver un misterio, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento y si es que la Tierra corre peligro.

¿Qué es el protocolo de ‘Defensa Planetaria’ por la NASA?

De manera muy sencilla, el protocolo de ‘Defensa Planetaria’ de la NASA es un esfuerzo organizado por la misma Administración para encontrar, rastrear y entender a cualquier objeto espacial que se acerque a la Tierra y que pudiera, potencialmente, representar un peligro. Su objetivo se centra en evitar que un asteroide o cometa impacte a la Tierra.

Aunque la probabilida de que algo así suceda es muy baja, la idea de estar preparados siempre es algo crucial. Asimismo, el plan se divide en tres tareas:

Encontrar y rastrear asteroides o cometas desconocidos, buscando hacia dónde se dirige y manteniéndolo en el radar para no perderles de vista

asteroides o cometas desconocidos, buscando hacia dónde se dirige y manteniéndolo en el radar para no perderles de vista Alerta y preparación , es decir, si se encuentra un objeto peligroso, notificar a la comunidad científica internacional para saber cómo actuar

, es decir, si se encuentra un objeto peligroso, notificar a la comunidad científica internacional para saber cómo actuar Mitigación, lo que significa que se debe tener una “herramienta” lista en caso de que un objeto amenace al planeta

Aunque todo esto parezca sacado de una película de Hollywood, es un protocolo real que garantiza que ningún “visitante” espacial cause problemas en nuestra vida cotidiana.

¿Por qué el Cometa 3I/ATLAS fue el causante de activar ese protocolo por la NASA?

De acuerdo con la misma NASA, el Cometa 3I/ATLAS causó la activación del protocolo de vigilancia no por una amenaza confirmada, sino porque su origen y apariencia inusual generaron una gran incertidumbre sobre su trayectoria exacta. Por lo que la NASA necesitaba eliminar esa incertidumbre y el protocolo de ‘Defensa Planetaria’ es el mecanismo para asegurar que se obtengan los datos más confiables.

¿La Tierra corre peligro?

La respuesta es no. La activación del protocolo de ‘Defensa Planetaria’ de la NASA y la campaña de astrometría se hicieron por precaución y para reducir la incertidumbre, no porque se haya detectado algún riesgo real de impacto. La “alerta” de la NASA no fue por la distancia, sino por la dificultad para medirlo debido a su origen interestelar y su atmósfera borrosa.

Por lo que la campaña de lanzó para asegurar que esa distancia segura se calcule con la máxima precisión posible, prácticamente sin margen de error.

