Detienen a implicado en atentado en Culiacán contra diputados locales

Jesús Emir “N”, alias Compa güero y/o Radio 13, fue detenido por autoridades federales como presunto responsable de ataque a los diputados de MC en Culiacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales la detención de un implicado en el atentado en Culiacán ocurrido el pasado 28 de enero en contra de dos diputados en la capital de Sinaloa.

De acuerdo con la investigación, el sujeto identificado como Jesús Emir “N”, alias Compa güero y/o Radio 13, era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.

En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El detenido era responsable…





¿Quién es el detenido por el ataque armado en Culiacán?

Este hombre fue detenido luego de un seguimiento por parte de fuerzas federales entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

García Harfuch detalló que continúa la investigación para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune.

De acuerdo con información oficial, se trata de Jesús Emir “N”, alias Compa güero y/o Radio 13, operador del Cártel de Sinaloa, de la facción Los Chapitos.

¿Qué se aseguró tras la captura del presunto operador criminal?

El sujeto fue capturado en Culiacán y se le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, dos equipos telefónicos y un vehículo.

Se sabe que el diputado Sergio Torres Félix sigue en estado grave luego del ataque armado registrado en la ciudad de Culiacán, bajo resguardo de personal de la Guardia Nacional.

En tanto, la diputada Elizabeth Montoya presenta una mejoría y cuenta también con guardia personal por parte de las fuerzas federales.

