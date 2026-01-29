Fuerzas federales colaboran en la búsqueda de los agresores de los diputados de MC en Culiacán

Tras el ataque al secretario de Seguridad de Culiacán y posterior atentado contra diputados locales de MC, fuerzas federales colaboran en la vigilancia y búsqueda de responsables.

La agresión a diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, registrada en la colonia Centro de Culiacán activó un operativo especial de fuerzas federales para ubicar y detener a los responsables, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Con la finalidad de coadyuvar en las investigaciones y contribuir a la detención de los agresores, personal especializado del área de inteligencia, así como elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar), fueron desplegados en puntos estratégicos de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque a políticos de MC enrarece el clima electoral en Sinaloa

¿Qué acciones realizan las fuerzas federales en Culiacán?

Las fuerzas federales recorren entradas y salidas de la ciudad, además de mantener vigilancia permanente en zonas consideradas de riesgo, con el objetivo de localizar a los responsables de la agresión armada contra los diputados locales.

La SSPC mantiene coordinación constante con autoridades estatales de Sinaloa para fortalecer las labores de búsqueda y análisis de información.

A pesar de las instrucciones del gobernador del estado Rubén Rocha Moya, y el compromiso de informar, hasta el momento no se tienen indicios de quiénes podrían haber perpetrado el atentado que mantiene en terapia intensiva al líder de MC en Culiacán.

He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 28, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Crisis de inseguridad en Sinaloa: Secuestran a 10 trabajadores de minera canadiense Vizsla Silver en Concordia

¿Cómo se protege a los diputados tras el ataque?

En cuanto a la seguridad de los legisladores, se reforzó la vigilancia en los hospitales, en donde ambos permanecen en recuperación por las heridas de arma de fuego que sufrieron durante el ataque.

TE PUEDE INTERESAR: Atacan a balazos a diputados en Culiacán, Sinaloa

¿Qué avances hay en la investigación?

Como parte de las investigaciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad colaboran mediante el intercambio de información y el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar la ruta de escape de los agresores.

Además, se analizan huellas dactilares encontradas en un vehículo de color blanco que fue abandonado, presuntamente por los responsables, con el objetivo de identificar a los delincuentes y avanzar en su localización.

ahz.