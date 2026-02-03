CCH Sur estrena estrictas medidas de seguridad a partir de febrero: lo que debes saber

Con reconocimiento facial y cámaras de videovigilancia en los accesos, es como alumnos y comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur regresa a clases presenciales.

Previo al regreso a clases y docentes se reforzó la seguridad en el plantel con la instalación de 15 torniquetes y detectores de metal en accesos; 70 cámaras de videovigilancia; 50 botones de emergencia; 120 metros de reja y barandal y 271 luminarias en puntos de poca visibilidad

A partir de este mes de febrero, el acceso al CCH Sur será mediante reconocimiento facial, por lo que alumnos y profesores deberán pararse frente a las cámaras instaladas en los torniquetes de ingreso, a fin de que su rostro sea reconocido por el sistema escolar, o en su defecto, deberán escanear su credencial UNAM en el torniquete de visitantes.

¿Cómo será el ingreso para personas externas a la institución?

Cualquier persona externa a la comunidad universitaria deberá registrarse en la puerta principal o en el estacionamiento de profesores y dejar una identificación oficial.

Se les entregará un gafete que deberán portar de manera visible durante el tiempo que permanezcan en el plantel. La Dirección del CCH Sur subrayó que se comenzará una nueva etapa en la que se buscará fortalecer a la comunidad.

¿Por qué se implementaron estas medidas?

Como se recordará la tarde del 22 de septiembre, un estudiante de 19 años, identificado como Lex Ashton, atacó con un arma blanca en forma de hacha a Jesús Israel de 16 años.

El menor de edad, quien previo al ataque comía frituras junto a su novia, murió en el acto.

Agresor que mató a alumno en el CCH Sur dejó tétrico mensaje en redes sociales

Tras la agresión, un trabajador del CCH Sur intentó retener al agresor, siendo herido y trasladado posteriormente a un hospital. Lex Ashton intentó escapar y en su huida se arrojó desde un segundo piso, lo que le causó fracturas en ambas piernas. Finalmente, fue trasladado a un hospital en calidad de detenido.

En su primera declaración a las autoridades, Lex Ashton aseguró que pretendía atacar a más personas. También declaró que sus acciones fueron resultado de la inspiración que tuvo luego de conocer los ataques en escuelas de EU.

