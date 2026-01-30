CCH Sur UNAM reanuda clases presenciales tras cinco meses de cierre

El CCH Sur de la UNAM retomará actividades presenciales el 3 de febrero

El CCH Sur de la Universidad Nacional Autónomoa de méxico, UNAM, reanudará actividades de manera presencial el próximo tres de febrero.

Esto ocurre a cinco meses de que fueran cerradas las instalaciones, por el ataque que cobró la vida del alumno Jesús Israel, de dieciséis años de edad.

¿Con qué condiciones reabrirá el CCH Sur?

Mediante un comunicado autoridades de este plantel informaron que esta apertura será con nuevas condiciones de infraestructura y seguridad, así como nuevos controles de acceso, un mayor número de botones de emergencia, instalación de luminarias y brigadas universitarias.

📢 Calendario Escolar 2025-2026.

📅 ¡Consulta fechas importantes!

El 3 de febrero iniciará el semestre 2026-2. pic.twitter.com/SHqtDYOQxx — CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) January 30, 2026

¿Qué ocurrió el día del ataque en el plantel?

Como se recordará alrededor de las 13:00 horas del 22 de septiembre, un joven de 19 años, identificado como Lex Ashton ‘N’, ingresó a las instalaciones del CCH Sur y agredió directamente a Jesús Israel, quien se encontraba en una zona de estacionamiento. Ante esto, un trabajador de limpieza identificado como Armando ‘N’ trató de someter al agresor, pero este resultó herido, mientras que el estudiante agredido perdió la vida.

Ante estos hechos la comunidad estudiantil decidió cerrar las instalaciones y fue hasta dos días después de los hechos que el La mañana del 24 de septiembre, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció que el asesinato de Jesús Israel en el CCH Sur es un acto que “no tiene precedentes”.

ahz.

