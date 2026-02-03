Brugada pide a medios “bajarle a la nota roja” para cambiar la percepción de inseguridad en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, 03FEBRERO2026.- Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, muestra una gráfica con la incidencia delictiva en las alcaldías de la capital tras cuestionarse sobre los altos índices de inseguridad que la ciudadanía percibía. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, planteó a los medios de comunicación disminuir la publicación de la nota roja, con el fin de cambiar la percepción de inseguridad en la capital.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina sostuvo que este tipo de contenidos, influyen de manera directa en la forma en que la ciudadanía percibe la violencia en la Ciudad de México.

“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación que le bajáramos a la nota roja, ¿no?, porque la nota roja sabemos que es lo que atrae, porque la gente ve la nota roja y es también una estrategia de los medios de comunicación para que la gente vea. Entonces creo que entre todos debemos contribuir a mejorar la percepción”, expresó.

¿Qué dijo Brugada sobre la percepción de inseguridad?

Al presentar los datos trimestrales sobre percepción de inseguridad, Brugada aseguró que la población se informa principalmente a través de la televisión, por ello, considera que los medios juegan un papel central en la generación de preocupación social, incluso cuando los indicadores muestran mejoras.

¿Qué revelan las cifras sobre el sentimiento de inseguridad en CDMX?

De acuerdo con el último registro oficial, 59.5% de la población adulta considera que la Ciudad de México es un lugar inseguro para vivir.

Las autoridades capitalinas señalaron que este porcentaje se encuentra por encima del punto más bajo registrado en el segundo trimestre de 2024, cuando la percepción de inseguridad se ubicó en 51.5%.

A pesar del repunte en la percepción, la jefa de Gobierno insistió en que los datos más recientes reflejan una reducción en comparación con trimestres anteriores, por lo que llamó a una responsabilidad compartida entre gobierno y medios para informar sobre seguridad.

