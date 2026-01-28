¿Cuál es la ciudad más segura para vivir en México? INEGI lo revela

San Pedro Garza García, en Nuevo León, es una de las ciudades que los encuestados por el INEGI consideró de las más seguras en México. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en la que reveló la lista de las ciudades más seguras para vivir en México.

Se trata de una encuesta efectuada por el organismo autónomo en diciembre de 2025.

¿Cuáles son las ciudades mejor evaluadas en seguridad?

De acuerdo con la percepción de quienes fueron encuestados por el Inegi, las ciudades más seguras son:

San Pedro Garza García en Nuevo León, en la Ciudad de México la alcaldía Benito Juárez, Piedras Negras, Coahuila; Los Mochis, Sinaloa y San Nicolás de los Garza, Nuevo León; <i>Ciudad del Carmen, Campeche</i>“. —

El Inegi resaltó en esta encuesta que Piedras Negras y San Pedro Garza García también se posicionaron entre las ciudades cuyo Gobierno Municipal es efectivo para resolver los problemas más importantes.

¿Qué autoridades de seguridad tienen mejor percepción?

La ENSU también abarca la percepción del desempeño de diversas autoridades de seguridad pública.

En este rubro, la Secretaría de Marina fue la institución mejor evaluada, seguida de la Fuerza Aérea Mexicana, el Ejército y la Guardia Nacional.

