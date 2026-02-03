“No hay investigaciones en su contra”: Sheinbaum defiende a Adán Augusto López

En medio del debate político que rodea el caso de Adán Augusto López, la presidenta Sheinbaum insistió en su defensa y afirma que no hay investigación en contra de él. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum salió de nuevo en defensa de Adán Augusto López ante los señalamientos surgidos tras su renuncia a la coordinación de los senadores de Morena, al afirmar que no existe ninguna investigación en su contra.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria respondió a los cuestionamientos luego de que la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Morales, pidiera que se investigara al exlíder de la bancada morenista. Sheinbaum insistió en que fue el propio Adán Augusto quien decidió dejar el cargo.

¿Existen denuncias o investigaciones contra Adán Augusto López?

“La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno investiga casos dentro del gobierno de México, previos y actuales, y no tiene la secretaría ninguna denuncia, ninguna. Si hay alguien que quiere presentar una denuncia, pues que la presente, pero no tiene ninguna denuncia. La fiscalía, hasta donde nosotros sabemos, tampoco tiene ninguna investigación”, afirmó la presidenta.

Añadió que, pese a los señalamientos en medios de comunicación, no hay conocimiento oficial de procesos abiertos en su contra.

¿Podría afectar políticamente a Morena este caso?

Cuestionada sobre si el posible desgaste de la imagen del legislador podría afectar a Morena al salir a pedir el voto ciudadano, la jefa del Ejecutivo federal señaló que será la población quien valore la situación.

Respecto a la designación de Ignacio Mier como nuevo coordinador de la bancada en el Senado, Sheinbaum se limitó a señalar que fue una decisión tomada por los propios senadores y que será respetada.

