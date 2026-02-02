FEMSA toma el control de Oxxo en Brasil

Oxxo Brasil concretó su separación de Grupo Nox en Brasil (operadores de Shell) y es ahora totalmente de FEMSA, al inicio no contaba con el expertise de retail en ese país, hoy Oxxo Brasil es completamente de Femsa, compartió Roberto Noguez, colaborador de W Radio en “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus.

TE PUEDE INTERESAR: Precio del oro y la plata registran caída histórica tras anuncio sobre la Fed en EE. UU.

¿Qué representa la salida de Grupo Nox para Oxxo Brasil?

Es un mercado muy importante, al cierre de septiembre pasado tenía 609 tiendas en Brasil, con 25 mil a nivel global entre México, Estados Unidos y Sudamérica.

TE PUEDE INTERESAR: Se dice Coparmex en condiciones de dar trabajo a deportados: José Medina Mora

¿Cómo impacta este movimiento en la estrategia de FEMSA?

Y este es un anuncio muy importante en la reconfiguración de FEMSA en México, en donde tiene una gran apuesta en el sector financiero con Spin, este año es decisivo para la marca que va a solicitar la licencia bancaria, un hecho que podría darse incluso en un par de semanas.

TE PUEDE INTERESAR: Sector industrial listo para invertir, producir y generar empleo en México: Concamin

Síguenos en Google News y encuentra más información