Precio del oro y la plata registran caída histórica tras anuncio sobre la Fed en EE. UU.

Los precios del oro y la plata registraron el peor desplome en décadas el viernes 30 de enero de 2026, en una jornada de fuerte volatilidad para los mercados de metales preciosos tras la confirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que nominaría a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed).

Ese anuncio, interpretado por los participantes del mercado como un giro hacia una política monetaria más “hawkish”, es decir, con menor tolerancia a la inflación y potencialmente tasas más altas o menos estímulos, desencadenó una ola de ventas que presionó a la baja los precios de los metales que tradicionalmente se consideran refugio de valor.

De acuerdo con los datos de mercado, el oro al contado cayó alrededor de 9.5%, cotizando cerca de 4 mil 883 dólares por onza, tras haber alcanzado un récord histórico de 5 mil 594 dólares apenas un día antes. Los contratos de futuros del oro para entrega en febrero cerraron 11.4 % abajo en torno a 4 745 dólares por onza. Según registros que datan de la década de 1960, no se veía una caída de esta magnitud desde febrero de 1983.

La plata sufrió un golpe aun más fuerte

Los datos de precios muestran que los futuros de plata se desplomaron más de 31%, situándose alrededor de 78.5 dólares por onza, lo que representa el peor día registrado para este metal desde marzo de 1980.

Analistas consultados tras el movimiento explicaron que la corrección no se debió únicamente al efecto de la nominación, sino también a una toma de beneficios tras semanas de fuerte ascenso, así como a un rebote del dólar que encarece los metales para compradores con otras monedas.

La reacción del mercado fue rápida: la cotización del oro tocó máximos históricos en los días previos a la caída, impulsada por una combinación de factores que incluían aversión al riesgo, incertidumbre geopolítica y expectativas de una Fed más laxa. Sin embargo, al disiparse parte de esas expectativas con la noticia sobre Warsh, los inversores ajustaron posiciones, acelerando la caída.

El patrón observado en la jornada de enero 30 de 2026 aparece en varios frentes: tanto metales preciosos como otros instrumentos financieros reflejaron presión bajista a medida que los operadores reconfiguraron estrategias frente a la posibilidad de una política monetaria más firme. Aunque estas caídas ocurren en el contexto de un fuerte rally previo, su magnitud y velocidad las convierten en un evento extraordinario en los registros de mercado.

