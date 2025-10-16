¿Cuáles son los acuerdos entre el Gobierno y refresqueras? Roberto Campa anuncia que Coca-Cola bajará 30% sus calorías

El Gobierno Federal y las empresas refresqueras acordaron reducir el contenido de azúcar en bebidas. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el director de Asuntos Corporativos de FEMSA, Roberto Campa Cifrián, habló sobre el anuncio de Coca-Cola de disminuir un 30% las calorías y dijo que se hará un esfuerzo para asegurar que los precios de los refrescos que estén endulzados no calóricos sean menores por lo menos en el porcentaje que está en el impuesto de los que tienen azúcar para que la decisión de comprar sea del consumidor a partir de lo que le cueste.

¿Qué impacto tendrá la reducción de calorías en los precios de los refrescos?

“El impuesto que se planteó originalmente de 3.08 se bajó a la mitad, un poco menos de la mitad, a 1.5 para los no calóricos. La argumentación del gobierno es que la intención es reducir los consumos. Han sido muy claros en que no se trata de una decisión regulatoria, sino de una decisión de salud. Nosotros hubiéramos querido que estuviera en cero, pero creemos que diferenciar el impuesto va a ser positivo al final para los consumidores”, indicó.

El director de Asuntos Corporativos de FEMSA informó que cuando se presentó el Paquete Económico advirtieron sobre un impuesto a los refrescos que están endulzados y se realizó un diálogo con el Congreso a través de Ricardo Monreal y con la Comisión de Hacienda; trabajaron con la Secretaría de Salud con disposición para tratar de construir una solución conjunta.

¿Cómo logrará la industria refresquera reducir el contenido de azúcar?

“Hace ya muchos años, la industria de refrescos en todo el mundo está consciente de que el exceso en el consumo de azúcar tiene consecuencias, ha venido reformulando para, de esta manera endulcen una bebida, pero no son calóricos… La convicción de que, si trabajamos juntos para resolver los problemas, la solución es mucho más posible”, mencionó.

Campa Cifrián dio a conocer que el contenido calórico se le baja a un refresco con una sustancia que no es azúcar, que fue analizada en todo el mundo en los últimos años, el consumirla es sano y resulta mejor para las personas. Además, puntualizó que la intención es hacer un esfuerzo en la sociedad respecto a la alimentación, actitudes, ejercicio en las escuelas, entre otras cosas para mejorar la salud de las personas.

