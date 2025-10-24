Juan Ramón de la Fuente reafirma relación México-Estados Unidos ante críticas de Donald Trump

Ceremonia por los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas

Avanzamos contra el crimen, respondió sin confrontaciones el canciller Juan Ramón de la Fuente a Donald Trump, quien dijo que México está dominado por los carteles de la droga.

El secretario de Relaciones Exteriores ofreció una conferencia de prensa en la que reiteró que el grupo de Alto Nivel para la seguridad fronteriza ha dado resultados y anticipó que próximamente habrá una nueva visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El canciller también informó que de enero a la fecha han sido deportados 116 mil mexicanos.

¿Qué acciones ha tomado México ante los abusos migratorios?

Indicó que se han realizado 8 mil visitas a centros de detención migratoria y enviaron 13 cartas diplomáticas sobre las redadas y abusos contra migrantes.

También precisó que 10 connacionales fallecieron bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que se han emprendido las investigaciones correspondientes para llegar hasta sus últimas consecuencias.

Acompañado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, precisó que se han brindado 15 mil asesorías legales a migrantes.

¿Qué dijo sobre el T-MEC y las relaciones internacionales?

Tras la ruptura comercial entre Estados Unidos y Canadá y en medio de las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el canciller Juan Ramón de la Fuente sentenció que México esperará antes de tomar una decisión.

Previo a la conferencia de prensa, indicó que nuestro país no aceptará imposiciones unilaterales.

“El mundo, los acuerdos y las negociaciones entre países necesitan del multilateralismo”, insistió el canciller, tras celebrar 80 años de la integración de México a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

