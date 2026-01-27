Avanza negociación con PT y Partido Verde para respaldar la reforma electoral de Sheinbaum: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal informa que se registra un avance importante en la negociación con el PT y el Partido Verde para que apoyen la reforma electoral de Sheinbaum.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que hay avances en la negociación del PT y el Partido Verde con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en torno a las bondades de la reforma electoral, pese a las diferencias que ha generado este asunto entre los tres partidos que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia.

En conferencia de prensa, el zacatecano dijo que recién habló con la titular de Gobernación quien le expresó gran optimismo por los adelantos que se han alcanzado en el diálogo sobre la reforma constitucional en materia político electoral con los aliados de Morena para aprobar dicha iniciativa de la presidenta Sheinbaum y que llegará al Congreso el mes próximo mes de febrero.

¿Qué avances reporta Morena en la negociación política?

“Está avanzando el trabajo en la negociación política que se lleva a cabo en la Secretaría de Gobernación con la secretaria Rosa Icela, estoy enterado que habido reuniones de manera reiterada con el PT y el Partido Verde, así como con Morena. Hablé con la secretaria de Gobernación y me dijo que van bien los trabajos de acercamiento de deliberación con el PT y el Verde. La vi muy optimista, me contagió su optimismo, me dice que van bien las cosas”. — Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados

Repitió que sin el PT y el Partido Verde, por “matemáticas legislativas” no habría reforma constitucional.

¿Existe riesgo de ruptura en la coalición Sigamos Haciendo Historia?

Cuestionado si pudiera haber una ruptura con el Partido Verde luego de las duras expresiones del senador Luis Armando Melgar que ha advertido que su partido jamás acompañará una reforma electoral impuesta por Morena y el gobierno.

El líder de la mayoría legislativa en San Lázaro, respondió que no hay posibilidad alguna de un rompimiento entre las tres formaciones políticas de la alianza Sigamos Haciendo Historia.

“Yo espero pacientemente que lleven a feliz término una buena propuesta de iniciativa acordada y consensuada entre los miembros de la coalición PT- Verde- Morena. No hay ninguna posibilidad de ruptura, estamos claros en que lo que vayamos a consensuar es lo que vamos a presentar aquí en el Congreso de la Unión”. — Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados

¿Cuándo podría aprobarse la reforma electoral?

Ricardo Monreal rechazó la versión de que la reforma electoral se planee entre en vigor hasta el 2030, por el contrario, reiteró que ya hay ciertas presiones de tiempo para poder procesarla y aprobar a más tardar en abril para que entre en vigor inmediatamente y se aplique en las elecciones intermedias de 2027.

