México cerró 2025 con crecimiento y recuperación económica: Hacienda

Al cierre del 2025 el país registro un crecimiento y un ritmo de recuperación, aseguró el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

“Durante el cuarto trimestre del año pasado, la actividad económica habría registrado un crecimiento anual de uno punto seis por ciento, lo que llevaría a un crecimiento total de 0.7 en 2025 con cifras ajustadas por estacionalidad”. — Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

TE PUEDE INTERESAR: Metrobús inaugura Línea 4 del Aeropuerto a Reforma rumbo al Mundial 2026

¿Qué factores impulsaron el desempeño económico al cierre de 2025?

Al presentar un reporte sobre las finanzas públicas, situación económica y deuda pública, Amador Zamora reiteró que al cierre de 2025 las finanzas públicas se mantuvieron sólidas, reafirmando una política fiscal prudente y responsable.

“Este resultado refleja la solidez de la demanda interna, favorecida por el crecimiento de los salarios reales, el bajo desempleo y la red que brindan los programas sociales, así como el mayor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio, que contribuyó a mitigar los efectos de los recientes cambios en la política comercial de Estados Unidos sobre las exportaciones”. — Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

¿Cuál es la situación de la deuda de Pemex y de las finanzas públicas?

Sobre la deuda de PEMEX el funcionario señaló que alcanzó su nivel más bajo desde el 2014.

“Respecto a la deuda presupuestal de Pemex, me gustaría destacar que se observó una reducción aproximada de 10 mil millones de dólares en 2025, con lo cual se acumuló una disminución de 23 mil millones de dólares respecto al nivel alcanzado en diciembre de 2018. Con ello, la deuda de Pemex alcanzó su nivel más bajo desde 2014, lo que favoreció mejoras en su calificación crediticia por primera vez desde aquel año”. — Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

Al referirse al estado de las finanzas públicas, el secretario de Hacienda dijo que al cierre de 2025, los indicadores de finanzas públicas en México se mantuvieron estables, con un déficit del 4.3% del PIB y una deuda del 52.6%, reflejando un compromiso con la prudencia fiscal y la estabilidad macroeconómica.

“Este desempeño permitió avanzar hacia una posición más sólida y sostenible, con un déficit de 4.3% del PIB, menor al 5.8% registrado en 2024, y un nivel del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, el conocido como el concepto de deuda amplia, de 52.6% del PIB. Se continúa comparándose favorablemente con lo observado en economías de desarrollo similar”. — Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

Amador Zamora agregó que como resultado de una gestión activa del portafolio de pasivos, para optimizar el perfil de vencimientos y de condiciones de financiamiento más favorables de lo anticipado, el costo financiero fue inferior en 78 mil millones de pesos a lo programado. Esto permitió destinar 15 mil millones de pesos adicionales a la capitalización del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que cerró el año con un saldo de 127 mil millones de pesos, fortaleciendo los amortiguadores fiscales del país.

#Comunicado Hacienda.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2025.



Más información ⬇️https://t.co/sUPNwOv639 pic.twitter.com/pPywFtTUhj — Hacienda (@Hacienda_Mexico) January 30, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información