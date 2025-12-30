Prevé Hacienda nuevos impuestos a partir de 2026

Las deducciones personales son gastos que la ley permite restar de tus ingresos acumulables. Canva

El gobierno federal prevé la entrada en vigor de nuevos impuestos a partir del 1 de enero de 2026, con los que busca incrementar la recaudación tributaria en 10.2 por ciento respecto a lo previsto para 2025.

Para el cierre de 2026, la meta es recaudar alrededor de 5.84 billones de pesos, frente a los 5.3 billones estimados para 2025, de acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

¿De dónde provendrá el aumento en la recaudación?

El gobierno federal mantiene la expectativa de una mayor actividad económica que impulse la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que a noviembre pasado representaron 54.05 y 27.93 por ciento de la recaudación total, respectivamente, según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Si bien las tasas de IVA e ISR permanecerán sin cambios en 2026, sí se prevén incrementos en aranceles a las importaciones y en diversos impuestos especiales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cierra el SAT por periodo vacacional? Así funcionarán sus oficinas y citas para el cierre de 2025 e inicios de 2026

¿Qué productos y servicios pagarán más impuestos en 2026?

De acuerdo con el CIEP, la SHCP anticipa que los ingresos por impuestos a las importaciones aumentarán de 151 mil 789.7 millones de pesos en 2025 a 254 mil 756.8 millones en 2026, lo que representa un incremento real de 60.15 por ciento.

Los aranceles a importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México se ubicarán entre 25 y 50 por ciento, un costo que, aunque se aplica a productos extranjeros, termina siendo absorbido por los consumidores nacionales.

En el caso de la gasolina, Hacienda actualizó las cuotas del IEPS, pero aseguró que el ajuste no se reflejará en el precio final al consumidor debido a la vigencia de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio del Combustible.

El IEPS a refrescos y bebidas azucaradas aumentará de 1.6451 a 3.8 pesos por litro, mientras que las bebidas con edulcorantes artificiales pagarán por primera vez 1.5 pesos por litro.

Asimismo, los sueros que no cumplan con las especificaciones de la OMS tendrán un IEPS de 3.08 pesos por litro, y el impuesto por cigarro subirá de 0.6445 a 0.8516 pesos por unidad.

TE PUEDE INTERESAR: SAT puede bloquear tu cuenta bancaria: estos son los tres casos legales

¿Qué otros sectores enfrentarán mayores cargas fiscales?

Las plataformas de ventas en línea estarán sujetas a una retención de 10.5 por ciento, mientras que el impuesto a casinos y casas de apuestas en línea aumentará de 30 a 50 por ciento a partir de enero de 2026.

Finalmente, los boletos de acceso a museos y zonas arqueológicas del INAH incrementarán su precio de 96 a 210 pesos, aunque los turistas nacionales contarán con un descuento del 50 por ciento.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información