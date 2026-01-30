Metrobús inaugura Línea 4 del Aeropuerto a Reforma rumbo al Mundial 2026

El gobierno capitalino puso en operación una nueva ruta de la Línea 4 del Metrobús que irá de Paseo de la Reforma, a la altura de la glorieta de Amajac, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

La ruta cuenta con 19 nuevos autobuses de última tecnología, totalmente eléctricos y más pequeños que el resto de las líneas con una capacidad de 70 pasajeros.

¿Cuál será el recorrido de la nueva ruta del Metrobús?

La nueva ruta recorrerá 29 kilómetros desde la estación Amajac y llegará hasta las terminales 1 y 2 de la Ciudad de México, dijo la directora general del Metrobús, Rosario Castro.

“Facilitando así el acceso de los ciudadanos y de los turistas a los principales destinos de interés cultural de la ciudad y promover el turismo local e internacional, ya que es una ruta emblemática porque atraviesa por el Centro Histórico”. — Rosario Castro, directora general del Metrobús

Esta mañana junto a nuestra Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, y @LaSEMOVI dimos el banderazo de salida a 19 unidades eléctricas que brindarán servicio en la ruta del @AICM_mx de la Línea 4, que a partir de hoy se extiende a la estación Amajac, ubicada en Av. Paseo de la Reforma. — Rosario Castro (@RosarioCastroE) January 30, 2026

¿Cómo se integra esta ruta a la movilidad rumbo al Mundial 2026?

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que con la nueva ruta se conectarán de “manera eficiente” a todos los capitalinos.

“Se va a conectar Buenavista, el centro Histórico, Paseo de la Reforma, la TAPO, algunas conexiones con el paradero Pantitlán y el aeropuerto”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Es una muy buena ruta que empieza este año con miras al Mundial de Futbol 2026, indicó.

“Con este banderazo iniciamos un conjunto de acciones que tenemos previstas rumbo al Mundial que tienen que ver con la electro movilidad”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Presentamos el Metrobús Quetzalcóatl en la ruta Aeropuerto - Amajac de la Línea 4 del @MetrobusCDMX. Son 19 unidades nuevas 100% eléctricas que recorrerán 29 km conectando Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y puntos clave de la #CapitalDeLaTransformación.



Es transporte… pic.twitter.com/4Yc2q6npCT — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 30, 2026

En los próximos días van a llegar las nuevas unidades para el Tren Ligero y se va a inaugurar la ciclovía de Calzada de Tlalpan.

La inversión será de 112 millones de pesos por parte de los concesionarios.

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 30, 2026

