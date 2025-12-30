Nuevos transportes públicos para 2026: Metro, Cablebús y la apuesta por una movilidad urbana distinta

México se encamina a uno de los mayores procesos de transformación en movilidad urbana de las últimas décadas. Para 2026, distintas ciudades, con la Ciudad de México a la cabeza, verán nuevas líneas de Cablebús, ampliaciones y reahabilitación del Metro, sistemas eléctricos de transporte y herramientas digitales que buscan cambiar la forma en la que se trasladan millones de personas todos los días

Es infraestructura y una respuesta a la saturación, al rezago histórico y también a la presión de eventos internacionales como el Mundial de Futbol 2026.

Cablebús: el transporte aéreo gana terreno

El Gobierno de la Ciudad de México ha apostado por el Cablebús se consolida como uno de los transportes más efectivos, que logra conectar zonas históricamente marginadas al tiempo que reduce tiempos de traslado.

Para 2026, el proyecto más relevante es la Línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México, que conectará el sur de la capital con Ciudad Universitaria, a lo largo de más de 11 kilómetros. Será, de acuerdo con fabricantes y autoridades, una de las líneas de transporte por cable urbano más largas del mundo.

Además, ya se encuentran en fase de planeación y licitación otras rutas:

Línea 5 (Magdalena Contreras–Mixcoac)

Línea 6 (Milpa Alta–Tláhuac)

Aunque estas últimas no estarán listas en 2026, forman parte del rediseño estructural de la movilidad capitalina a mediano plazo.

Fuera de la CDMX, ciudades como Morelia y Naucalpan avanzan en la construcción de sistemas de teleférico urbano que entrarían en operación antes de que termine 2026, según ha dado cuenta la empresa con sede en italia y especializada en transporte por cable, Leitner Ropeways, sin que los gobiernos de esos estados lo hayan confirmado todavía.

Metro: la reconstrucción profunda y menos líneas

A diferencia de otros sexenios, el foco del Metro no está en abrir líneas desde cero, sino en rescatar y modernizar las existentes.

En la Ciudad de México, la prioridad es la rehabilitación integral de la Línea 3, una de las más antiguas y saturadas del sistema. El proyecto contempla renovación de vías, sistemas eléctricos, señalización y estaciones, con miras a extender su vida útil y mejorar la seguridad del servicio hacia 2026, según han confirmado autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En paralelo, el STC Metro mantiene un plan de modernización multianual, con inversiones que superan los 500 millones de dólares, enfocado en mantenimiento mayor, trenes y talleres.Monterrey acelera: Líneas 4 y 6 del Metrorrey

Mientras la CDMX repara, Monterrey expande.

El Gobierno de Nuevo León anunció que Metrorrey tiene programada la apertura de dos proyectos clave en 2026:

Línea 4, un monorriel de aproximadamente 7.5 km, que conectará el centro de Monterrey con San Pedro Garza García.

Línea 6, una extensión estratégica para ampliar la cobertura del sistema metropolitano.

Ambas líneas buscan reducir la dependencia del automóvil en una de las zonas con mayor crecimiento urbano del país.

Trolebús, Metrobús y transporte eléctrico

Más allá de las grandes obras, el cambio también ocurre en lo cotidiano.

La CDMX ha comenzado a reforzar su red de transporte eléctrico, con la incorporación de nuevas unidades al Metrobús, ampliaciones de rutas y la planeación de una Línea 0 de Trolebús, que cruzará varias alcaldías y funcionará como eje conector entre sistemas.

A esto se suma el proyecto Centrobús, pensado especialmente para la movilidad en el Centro Histórico durante el Mundial 2026, con recorridos de baja velocidad y menor impacto vial.

El rediseño y la apuesta a futuro

Aunque muchos de estos proyectos se inaugurarán en 2026, su alcance es más amplio. Se trata de reconfigurar la movilidad urbana en México, apostando por sistemas más limpios, integrados y eficientes, después de años de crecimiento desordenado.

Los gobiernos estatales parecen coincidir en algo: menos coche, más transporte público y ciudades que se muevan mejor.