¿Cuándo viene la Copa del Mundo a mi ciudad? Calendario completo del Tour FIFA 2026
El tour de la Copa Mundial 2026 permitirá que aficionados de nueve ciudades del país admiren el trofeo.
El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, recorrerá nueve ciudades del país entre el 28 de febrero y el 8 de junio.
Así lo anunciaron las autoridades de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el gobierno federal y local y los patrocinadores.
Te podría interesar: ¡Mundial 2026 sin privilegios! Aclaran que SAT no dará exenciones fiscales generalizadas
¿Qué ciudades visitará el trofeo del Mundial 2026?
Las ciudades y las fechas en las que los fanáticos podrán admirar el trofeo son:
- Guadalajara del 28 de febrero al 2 de marzo
- León, 4 y 5 de marzo
- Veracruz, del 6 y 7 de marzo
- Chihuahua, 9 y 10 de marzo
- Querétaro, 11 y 12 de marzo
- Monterrey del 14 al 16 de marzo
- Puebla, 18 y 19 de marzo
- Mérida 21 y 22 de marzo
- Ciudad de México del 5 al 8 de junio.
En la capital del país se va a poder apreciar en la Utopía Mixhuca.
Al participar en el anuncio, realizado en el Monumento a la Revolución, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que siendo ella alcaldesa de Iztapalapa, en 2022, la copa estuvo en la Utopía Meyehualco (rompiendo récord mundial de asistencia).
“Así que ahora cuando llegue la Copa a la Ciudad de México, a principios de junio, llegará a la Utopía Magdalena Mixhuca. Es muy céntrica, va a ser gratuito y va a ser en un espacio público. Y lo que queremos es eso, que la mayoría de la población pueda vivir, disfrutar y estar en contacto con lo que genera emoción para la población”.— Clara Brugada
También puedes leer: Mundial 2026 en México podría dejar derrama de hasta 200 mil millones de pesos
¿Qué se espera del tour de la Copa Mundial en México?
Brugada dijo que quiere que la Ciudad de México sea la mejor sede mundialista y que esta trabajando para ello.
Por su parte, Jürgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México, indicó que este tour es la “antesala emocional de la copa Mundial de la FIFA” y que esta es una edición especial “con el mayor número de paradas en todo este país”.
Indicó que en México se esperan más de 800 mil personas en los estados y que en los tres FIFA Fan Festival se espera la asistencia de más de seis millones de personas.