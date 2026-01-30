Transporte público CDMX cambia horarios el 2 de febrero: Metro, Metrobús, RTP, Cablebús y más

Este lunes 2 de febrero, con motivo del día de descanso oficial por la conmemoración de la Constitución mexicana, el transporte público de la Ciudad de México operará con horarios especiales. La medida impacta a prácticamente toda la red de movilidad capitalina, desde el Metro hasta sistemas como Cablebús, Trolebús y Ecobici, por lo que autoridades piden a usuarios tomar previsiones.

El ajuste responde al esquema que se aplica en días festivos, cuando la demanda baja y se modifica la apertura y cierre de servicios. Aunque el transporte seguirá funcionando, no lo hará bajo su horario habitual de día laboral. Estos son los detalles por sistema.

Transporte masivo: Metro, Metrobús, RTP

Metro CDMX: servicio de 07:00 a 00:00 horas.

Metrobús: operará de 05:00 a 00:00 horas.

RTP (Red de Transporte de Pasajeros): dará servicio de 07:00 a 00:00 horas.

Trolebús

Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9: de 06:00 a 23:30 horas.

Trolebús Elevado (Líneas 10, 11 y 13): de 05:00 a 00:00 horas.

Línea 12 (Aztecas): de 05:30 a 23:30 horas.

Otros sistemas

Tren Ligero: operará de 07:00 a 23:30 horas.

Servicio de apoyo RTP al Tren Ligero: mismo horario, 07:00 a 23:30 horas.

Cablebús: servicio de 07:00 a 23:00 horas.

Movilidad en bicicleta

Ecobici: funcionará de 05:00 a 00:30 horas.

Biciestacionamientos: abiertos de 07:00 a 00:00 horas.

Servicios que no operan

Parquímetros: suspenden operación durante el día.

Módulos de control vehicular y licencias: no darán servicio.

Ingreso con bicicleta al transporte

Se permite el acceso con bici en Metro, Cablebús y Tren Ligero.

En Metrobús, Trolebús y RTP, dependerá del espacio disponible en las unidades.

El esquema busca facilitar los traslados durante el día festivo sin detener por completo la movilidad en la capital. Aun así, los tiempos de espera pueden variar, sobre todo en rutas con menor frecuencia.

Para evitar contratiempos, se recomienda salir con anticipación y considerar que, aunque hay servicio, no es un día de operación regular. La planeación será clave para moverse sin prisas por la ciudad.

