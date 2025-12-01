Ciclovía de Tlalpan: ¿Cuándo es la fecha exacta de su inauguración?

La ciclovía de Tlalpan, estará ubicada sobre la Calzada de dicha alcaldía y promete ser una de las vías más utilizadas para el próximo año, pues conectará el centro con el sur de la capital para poder aprovechar al máximo el Mundial de 2026. Es por eso que te contamos cuándo se inaugura la ciclovía de Tlalpan y todos los detalles que se saben hasta el momento.

Ciclovía de Tlalpan Ampliar

¿Cuándo inaugurarán la ciclovía de Tlalpan?

La movilidad en la CDMX está cambiando para renovar las calles y que el Mundial de 2026 no nos agarre por sorpresa. Es por eso que a pesar del notable avance en la construcción a lo largo de 2025, la inauguración de la ciclovía de Tlalpan esta programada para el 2026.

El objetivo es que el proyecto esté concluido y pueda operar poco antes de la Copa del Mundo del mismo año. Y los primeros informes mencionan que llevan ya un 60% del 100%, sin embargo, las autoridades mencionan que los ciclistas deben mantener la calma, pues ya casi estará lista para su uso cotidiano.

Cuándo se inaugura la ciclovía de Tlalpan Ampliar

¿Por qué se hizo una ciclovía sobre Calzada de Tlalpan?

La decisión de construir una ciclovía sobre Calzada de Tlalpan responde a una estrategia integral del gobierno capitalino para priorizar la movilidad sustentable y la seguridad vial. Esto busca crear un gran eje ciclista y seguro que conecte con cerca de cinco puntos importantes de la CDMX.

Al ser una vía de alto flujo de vehicular, la ciclovía de Tlalpan contará con la instalación de 58 bahías o puntos de inclusión a lo largo de toda la gran Calzada, lo cual facilitará la conexión con otros trasportes.

¿Llegará ‘Ecobici’ al sur de la CDMX?

Aunque la ciclovía de la Calzada de Tlalpan abre una puerta enorme a la movilidad de los ciclistas en el sur, y muchos se preguntan si la ‘Ecobici’ llegará a estos lugares de la capital. Y la respuesta es que no ha sido confirmada, sin embargo, se rumora que pueda llegar hasta estos rincones para facilitar el transporte a través de esta nueva construcción en la ciudad.