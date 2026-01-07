Convocatoria de trabajo PILARES CDMX 2026: Requisitos para ganar 15 mil pesos al mes en estas 18 vacantes

PILARES de CDMX ofrecen hasta 15 mil pesos mensuales como facilitador de servicios para sus programas de educación, arte y deporte en 2026.

Si buscas empleo para arrancar el 2026, los puntos PILARES de la CDMX acaban de lanzar su convocatoria para participar por sus vacantes en las que ofrecen pagos de hasta 15 mil pesos mensuales por trabajar como facilitador de servicios en sus programas sociales este año. Aquí te contamos cómo aprovechar esta oportunidad con las 18 vacantes disponibles y los requisitos que necesitas cumplir.

¿Cómo entrar a trabajar en PILARES?

Para trabajar en PILARES, debes participar y elegir alguna de las cinco convocatorias correspondientes a los programas sociales que opera en la Ciudad de México:

Ciudad de México, la más deportiva. Ponte Pila 2026.

PILARES 2026, Ciberescuelas.

Talleres de Arte y Saberes Comunitarios PILARES 2026.

Educación para la Autonomía Económica 2026.

Beca PILARES Bienestar 2026.

¿Cuánto te pagan por trabajar en PILARES?

En el programa de Ciberescuelas, la CDMX ofrece hasta 15,000 pesos mensuales para quienes se desempeñen como Coordinador o Coordinadora Educativa. Para este puesto, se cuenta únicamente con 18 vacantes disponibles para todo el año.

Sin embargo, también existen otras vacantes con sueldos competitivos:

Apoyo técnico en mantenimiento: 6 vacantes, sueldo de 12,000 pesos mensuales.

Enlaces de seguimiento administrativo: 12 vacantes, sueldo de 10,000 pesos mensuales.

Docentes de Ciberescuelas PILARES: 1,180 vacantes, sueldo de 9,500 pesos mensuales.

Docentes de tecnologías: 270 vacantes, sueldo de 9,000 pesos mensuales.

Talleristas de ajedrez “A” (preparación en alto rendimiento): 5 vacantes, sueldo de 9,500 pesos mensuales.

Talleristas de ajedrez “B” (ajedrez educativo): 60 vacantes, sueldo de 8,500 pesos mensuales.

Talleristas de diversidad funcional: 40 vacantes, sueldo de 9,000 pesos mensuales.

Personas promotoras de educación para la organización comunitaria: 70 vacantes, sueldo de 7,000 pesos mensuales.

¿Qué se necesita para trabajar en PILARES?

Las personas que quieran participar deben ser mayores de edad y vivir en la Ciudad de México. Es requisito indispensable no recibir apoyos económicos similares ni laborar en ningún nivel de gobierno. Asimismo, se pide disposición para participar en actividades comunitarias y contar con disponibilidad de movilidad dentro de la ciudad.

Tener nacionalidad mexicana o estatus migratorio que permita la participación.

Contar con CURP y correo electrónico personal activo.

Preferentemente vivir cerca de un centro PILARES.

Participar en comunidades de aprendizaje y asesorías académicas.

Atender convocatorias de la Coordinación General en cualquier punto de la CDMX.

Aceptar esquemas de rotación entre planteles según las necesidades del programa.

No haber sido dado de baja definitiva anteriormente (excepto por renuncia voluntaria).

Presentar documentación auténtica; el uso de datos falsos causará exclusión inmediata.

Si quieres conocer los requisitos específicos por puesto, puedes consultarlos a partir de la página 77 de la Gaceta Oficial de la CDMX.