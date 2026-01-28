¿Qué días no laboran los bancos en 2026? Revela CNBV si se trabaja el 2 de febrero

Si tienes trámites pendientes, es muy importante que conozcas qué días no laboran los bancos en 2026 para organizar tu agenda. Y ante la duda de miles de personas sobre si se trabajan el 2 de febrero, la CNBV ya ha confirmado todo a los detalles al respecto. En esta mini guía te explicamos lo que necesitas saber.

¿Trabajan los bancos el 2 de febrero?

Al ser un día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo, las ventanillas de las sucursales bancarias permanecerán cerradas. Y pese a que las físicas no tengan actividades, la banca por internet, las apps móviles y la red de cajeros automáticos funcionan las 24 horas.

¿Qué festivo es el 2 de febrero?

Oficialmente se recorre la celebración del 5 de febrero, fecha en que conmemoramos la promulgación de la Constitución de 1917 en México. Al ser el primer lunes de mes, se convierte en el primer puente de 2026.

¿Qué días no abren los bancos en 2026?

Según el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación por la CNBV, los días que debes marcar en tu agenda son:

2 de febrero: Puente por el 5 de febrero (Día de la Constitución).

16 de marzo: Puente por el 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez).

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: Día de la Independencia.

2 de noviembre: Día de Muertos.

16 de noviembre: Puente por el 20 de noviembre (Revolución Mexicana).

12 de diciembre: Día del Empleado Bancario.

Sábados y domingos (excepto sucursales dentro de plazas comerciales).

¿Hasta qué hora trabajan los bancos?

Generalmente, la mayoría de los bancos ofrecen servicio de 9:00 a 16:00 horas. Sin embargo, los horarios pueden cambiar según el banco y la sucursal.

¿Qué días no se trabajan en 2026?

Estos son los días feriados oficiales en México para 2026

Lunes 2 de febrero: Día de la Constitución.

Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

Jueves 2 y viernes 3 de abril: Jueves y Viernes Santo (días no oficiales, pero bancarios).

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia.

Lunes 16 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.