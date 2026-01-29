Mundial Mujeres LIBRES: El torneo que busca que niñas y mujeres vivan el futbol desde sus comunidades

Hablar de futbol también es hablar de igualdad, acceso y oportunidades. Por eso, el Mundial Mujeres LIBRES surge como una iniciativa clave para que niñas y mujeres en México puedan jugar, organizarse y vivir la experiencia del futbol más allá de las canchas profesionales, fortaleciendo el tejido social desde lo local.

Impulsado por la Secretaría de las Mujeres, el Mundial Mujeres LIBRES es un torneo nacional que busca que el espíritu del Mundial de futbol llegue a barrios, colonias y comunidades, poniendo en el centro la participación, la inclusión y el derecho de las mujeres a ocupar espacios deportivos.

¿Qué es el Mundial Mujeres LIBRES?

El Mundial Mujeres LIBRES es un torneo comunitario de futbol dirigido a niñas, adolescentes y mujeres adultas de todo el país. A diferencia de las competencias tradicionales, este proyecto prioriza la participación colectiva, el juego en equipo y la apropiación del espacio público, sin importar si las participantes tienen experiencia previa en el futbol.

El objetivo es claro, y es que más mujeres se acerquen al deporte como una herramienta de bienestar, convivencia y empoderamiento, en un entorno seguro y acompañado por instituciones públicas.

¿Dónde y cómo registrarse?

El registro para el Mundial Mujeres LIBRES se realiza a través de los Centros Libres. Las interesadas pueden inscribirse a partir del 9 de febrero en equipos conformados dentro de sus propias comunidades.

La convocatoria está abierta en distintas etapas y contempla acompañamiento institucional para la organización de los partidos, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de la Secretaría de las Mujeres y de los gobiernos locales para conocer fechas, sedes y requisitos específicos.

¿Por qué es importante este tipo de eventos?

El Mundial Mujeres LIBRES no solo promueve el deporte, también fomenta la inclusión, la organización comunitaria y el acceso de niñas y mujeres a actividades recreativas que históricamente les han sido negadas. Además, ayuda a visibilizar el talento femenino y a romper estereotipos sobre quién puede y debe jugar futbol.

Este tipo de iniciativas fortalecen la confianza, la salud física y emocional, y crean redes de apoyo entre mujeres, demostrando que el deporte también es una herramienta de transformación social.