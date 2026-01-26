Contraataca Salinas Pliego en NY: exige indemnización por fallo de la SCJN en su contra

Tras la recepción de la demanda presentada por Grupo Salinas los fondos de inversionistas enviaron al juez, Paul G. Gardephe, escritos en los que solicitan que las peticiones sean desechadas

La televisora mexicana Tv Azteca y sus filiales presentaron una contrademanda civil en una corte federal en Nueva York en la que acusan a dos fondos de inversiones de haber orquestado una campaña negra en su contra que supuestamente contribuyó a que la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) fallara en su contra en los juicios promovidos por adeudos ante el SAT.

En concreto, según el escrito judicial al que tuvo acceso Así las Cosas PM, las empresas de Ricardo Salinas Pliego demandan que los fondos Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management les paguen 400 millones de dólares (casi 7 mil millones de pesos) para resarcir el millonario daño que, dicen las empresas, les generó el fallo adverso de la Corte.

Originalmente, fueron los referidos fondos de inversiones los que demandaron, junto con otros, a las empresas de Salinas en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva york. Ello por haber dejado de pagar desde 2020 diversas notas de deuda que ellos adquirieron. Dicho litio se ha alargado hasta la fecha entre múltiples contraargumentos y conflicto de jurisdicciones.

Pero en el marco de ese proceso son TvAzteca y sus filiales presentaron su propia demanda en contra de los referidos acreedores bajo la hipótesis de que montaron una campaña negra en su contra aprovechando el conflicto político que exista entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido con el empresario Salinas Pliego.

En la demanda se afirma que, como resultado de la campaña “temeraria y negligente” de Cyrus y Contrarian Capital Management, Sheinbaum hizo declaraciones públicas (19 y 30 de septiembre, 23 de octubre de 2025) donde reconoció solicitudes de intervención, anunció reuniones con los fondos que habían presentado la demanda original en Nueva yrk y afirmó que TV Azteca “debía pagar” loque adeudaba a dichos acreedores.

La demanda firmada por el abogado de la televisora Hal S. Shaftel del despacho Greenberg Traurig, P.A., afirma que los acreedores conocían que tras la reforma judicial de 2024 el nuevo poder judicial estaba fuertemente “influenciado” por el partido en el poder y por la Presidenta, por lo que se movilizaron para sembrar el lobby político adverso que derivara en una resolución en contra de Grupo Salinas, como efectivamente ocurrió el 13 de noviembre pasado.

“Contrarian y Cyrus eran conscientes, o razonablemente deberían haberlo sido, de que sus esfuerzos de cabildeo podían provocar que el gobierno mexicano adoptara medidas extraordinarias y adversas contra TvAzteca. Su intervención, dado el clima político imperante y la antagonización entre la administración y Grupo Salinas, contribuyó de manera previsible a críticas públicas infundadas y a acciones punitivas, que culminaron en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 13 de noviembre de 2025”, subrayan los abogados en su demanda.

Lo que viene

Tras la recepción de la demanda presentada por Grupo Salinas los fondos de inversionistas enviaron al juez, Paul G. Gardephe, sendos escritos en los que solicitan que las peticiones hechas por las empresas de Grupo Salinas sean desechadas bajo el argumento de ser totalmente improcedentes.

Sin embargo, el juez estimó que antes de tomar esa determinación primero deberá resolverse otras peticiones y mociones que se encuentran pendientes, por lo que el asunto sigue en trámite.

Cabe señalar que el juicio principal relacionado con los bonos de deuda cuyo pago no ha sido cubierto por TvAzteca y que derivó en la denuncia original promovida por los fondos de inversionistas a través del banco New York Mellon sigue en desarrollo, y se prevé que a finales de año pudiera llegar a juicio si las partes no alcanzan un acuerdo previo.

Por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Grupo Salinas ya ha entablado conversaciones con el SAT con el objetivo de establecer una ruta de pagos relacionada con los montos fiscales que adeuda.

