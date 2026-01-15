No es momento de mezquindades, es momento de patriotismo inteligente: CONCANACO

No es momento de mezquindades ni de buscar injerencias extranjeras, es momento de patriotismo inteligente, afirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO/SERVyTUR), Octavio de la Torre de Steffano, ante las reiteradas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El dirigente empresarial también se refirió a las declaraciones del mandatario estadounidense sobre que su país no necesita del TMEC, así como a su decisión de retirar visas para ingresar a Estados Unidos, por lo que llamó a la unidad nacional.

¿Por qué CONCANACO llama a la unidad nacional?

“Hoy, ante las amenazas que existen por parte del presidente de Estados Unidos a la soberanía territorial de nuestro país y al TMEC, hoy más que nunca los empresarios, las empresarias, los dueños y dueñas de negocio familiar debemos de estar unidos entre nosotros y con el gobierno de México. Debemos de defender con una sola voz nuestras cadenas de valor, nuestras cadenas productivas, nuestras cadenas de suministro, la inversión y el empleo. No es momento de mezquindades ni de buscar injerencias extranjeras. Me parece que es momento de patriotismo inteligente, de diálogo firme y de unidad con resultados”, sentenció.

¿Cuál es la previsión económica para 2026?

Al presentar el plan de trabajo del organismo para 2026, Octavio de la Torre señaló que, de acuerdo con economistas, se prevé un crecimiento moderado, con señales de menor demanda interna y un entorno de incertidumbre estructural, por lo que CONCANACO estima un crecimiento económico del 1.5 por ciento, mientras que analistas proyectan 1.3 por ciento.

“Siempre he reflexionado que el economista la mitad del tiempo dice que va a pasar y la otra mitad del tiempo dice por qué no pasó. Entonces, es parte de que es, bueno, es una bola de cristal en la que se está pensando, de acuerdo a ciertos indicadores, cuál va a ser el crecimiento. Y hay un crecimiento que se prevé del 1.5 por ciento, una inflación ligeramente superior al 3 por ciento, con un consumo privado como motor económico, pero con ciertos signos que pudieran hablarnos de debilitamiento”, explicó.

¿Qué impacto tendrá el Mundial de Futbol en la economía?

Agregó que a este escenario se sumará el impacto económico del Mundial de Futbol, no solo en las ciudades sede, sino también en municipios y entidades vecinas. Recordó que las primeras estimaciones apuntan a 65 mil millones de pesos, aunque confió en que esa cifra podría triplicarse, con estrategias como “El viernes muy mexicanos” y “La gran escapada”, que ya generó 40 mil millones de pesos, además de lo que se sume por El Buen Fin.

ahz

