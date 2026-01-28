Videollamadas y páginas clonadas: La nueva táctica de estafa en la reventa de boletos

La raíz del problema no solo reside en los revendedores, sino en la nula regulación que existe en México

Las estafas con boletos para eventos altamente demandados están a la orden del día, e incluso perfeccionaron sus técnicas para clonar las páginas oficiales de las boleteras para fingir el envío de los tickets digitales. César Madrid lo aprendió de la manera más amarga.

En un solo día, este joven fue víctima de tres estafas consecutivas por parte de revendedores en su intento por acudir al Vive Latino, perdiendo una suma de 18 mil pesos entre fraudes y la compra final de boletos oficiales.

Medios y Media Ampliar

TE PODRÍA INTERESAR: Confesiones de un revendedor: Tácticas, preventas y por qué se elevan los precios

¿Cómo operan las estafas digitales en la reventa de boletos?

La pesadilla comenzó cuando César decidió buscar entradas de último momento. Lo que parecía una transacción sencilla se convirtió en una trampa.

Los revendedores se ganaron su confianza llegando incluso a mostrar en videollamada los boletos supuestamente listos para ser transferidos a través de plataformas oficiales.

Los estafadores, a quienes él describe como personas sin vergüenza, utilizaron la misma táctica: una vez realizada la transferencia de dinero, el contacto desaparecía, bloqueando cualquier vía de comunicación.

“Juegan con el tema de las emociones… las personas están eufóricas por ir a un concierto y ellos se aprovechan de esa necesidad. Es una práctica inhumana que se está volviendo exageradamente lucrativa”. — César Madrid

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Por qué Profeco no puede castigar la reventa de boletos digital? El limbo jurídico que nos afecta a todos

El vacío legal que permite que estas estafas se multipliquen

Para César, la raíz del problema no solo reside en los revendedores, sino en la nula regulación que existe en México sobre este mercado, por lo que hizo un llamado a Profeco y a las propias boleteras para establecer controles más estrictos que protejan al consumidor.

Puntualizó que mientras no se frene esta práctica tanto desde las instituciones como desde los hábitos de consumo de las personas, el ciclo de abuso continuará escalando sin control.

“Sí deberían de establecer un poquito más de control, inclusive hasta la Profeco debería de intervenir aquí en este tipo de situaciones, porque es algo que cada vez escala más y más y más y más y más, y el problema es que no los frenan”. — César Madrid

Ampliar

ENCUENTRA MÁS AQUÍ: Profeco aclara que no habrá reventa de boletos del Mundial 2026 y vigilará plataforma de la FIFA

¿Cuál es el costo real de caer en estas estafas?

Tras perder ocho mil pesos en los tres intentos de estafa, César tuvo que recurrir a una tarjeta de crédito para adquirir entradas VIP directamente en Ticketmaster, que eran los únicos boletos disponibles, por otros 10 mil pesos, elevando el costo total de su experiencia a una cifra exorbitante.

¿Es posible una reventa segura?

Hoy en día, su postura es clara: la reventa no es una opción segura, aunque en el pasado llegó a encontrar intercambios legítimos de “fan a fan”, la profesionalización del fraude digital ha convertido este terreno en una zona de alto riesgo que no está dispuesto a volver a pisar.

“No hay justificación alguna para hacer lo que hacen. Yo creo que todos tenemos necesidad en este mundo, pero no significa que estemos lucrando, que estemos estafando, que estemos robando, que estemos haciendo la práctica poco ética, humana y congruente que ellos realizan”. — César Madrid

Su historia sirve como una advertencia para todos los entusiastas de la música en México de que la única garantía real es la compra a través de canales autorizados.

Y abiertamente sí quisiera invitar a las personas, a todas las personas de la Ciudad de México y de todo el país, a que bueno, si queremos que este problema termine, si queremos que el problema y el abuso de la reventa de los boletos para los espectáculos termine, nosotros mismos tenemos que dejar de consumirlos a estas personas”. — César Madrid

Síguenos en Google News y encuentra más información