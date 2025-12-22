Profeco aclara que no habrá reventa de boletos del Mundial 2026 y vigilará plataforma de la FIFA

En caso de que se presenten quejas por de la plataforma o por la venta de boletos en general, la Profeco intervendrá para defender a los consumidores / Anadolu

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, explicó que en México la reventa de boletos no es legal, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y Canadá, por lo que no fue posible implementar una plataforma de reventa tradicional.

El titular de la Profeco informó que acompañó a la FIFA en el diseño de la plataforma de intercambio de boletos para el Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de que su operación se apegara a la legislación mexicana y no vulnerara los derechos de las personas consumidoras.

“En cuanto a esta plataforma de recolocación no intercambio lo que nosotros hicimos fue darle el acompañamiento para que el diseño estuviera acorde con la legislación mexicana, porque tanto en Canadá como en Estados Unidos la reventa es legal no así en México por eso no pudieron desarrollar una plataforma de reventa tal cual entonces lo que decidió FIFA fue una decisión de ellos con base en la legislación mexicana es esta plataforma de intercambio de boletos”. — Iván Escalante

Escalante precisó que se trata de una plataforma privada y que la participación de Profeco se limita a verificar que su diseño y funcionamiento cumplan con la normatividad vigente.

Añadió que, en caso de que se presenten quejas por la utilización de esta plataforma o por la venta de boletos en general, la dependencia intervendrá para defender a las personas consumidoras.

Te podría interesar: México acelera preparativos para el Mundial 2026

¿Cuál es el papel de Profeco en la venta de boletos del Mundial 2026?

Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el Gobierno federal no vende boletos ni participa en su comercialización, al tratarse de un asunto entre la FIFA y los operadores de los estadios sede.

Subrayó que la intervención gubernamental se da únicamente, a través de Profeco, para evitar abusos contra quienes adquieren entradas.

SOPA Images Ampliar

También puedes leer: Mundial 2026: ¿grupo de la ‘no muerte’? Analistas evalúan el camino de la Selección Mexicana

¿Qué dijo el Gobierno sobre los beneficios fiscales a la FIFA?

Sheinbaum también se refirió a los señalamientos sobre presuntas facilidades fiscales a la FIFA y afirmó que, por el contrario, la Secretaría de Hacienda acotó los beneficios establecidos en acuerdos firmados en administraciones anteriores.

Indicó que dichas exenciones, previstas originalmente por varios años, fueron reducidas a un solo ejercicio fiscal, situación que fue detallada en un comunicado oficial.

“Salió el fin de semana un artículo diciendo que se estaba dando muchísimas facilidades a la FIFA para disminución de impuestos sacó Secretaría de hacienda un comunicado muy importante porque fue al revés. Se había firmado algo en el 2016 o 15 o 16, para que se llevara a cabo el mundial en México quedaba varios años de extensión de impuestos se redujo a un año y se acotó por parte de la Secretaría de hacienda, entonces es importante que esto se conozca”. — Claudia Sheinbaum

Síguenos en Google News y encuentra más información