Confesiones de un revendedor: Tácticas, preventas y por qué se elevan los precios

En el concierto de Luis Miguel, entradas que costaban 12 mil pesos llegaron a pagarse hasta cuatro o cinco veces por encima de su precio original.

Detrás de las filas virtuales y el “sold out” inmediato de los conciertos más esperados en México, opera un negocio que transforma el entretenimiento en un mercado de grandes ganancias: la reventa de boletos.

Ante ello, se entrevistó al revendedor detrás de ticket_hubmx, quien mencionó que, a pesar de él trabajar de forma individual, el negocio no es producto del azar, sino de una estructura que utiliza equipos de trabajo que dominan tácticas específicas para obtener lugares favorables en las filas de espera.

¿Cómo operan los revendedores?

El uso estratégico de tarjetas de crédito en preventas y la disposición de capital inmediato son herramientas fundamentales para capitalizar la alta demanda de los eventos.

Y su táctica la han perfeccionado con el pasar de los años, pues incluso ya tienen identificado que los eventos más grandes se realizan durante el último trimestre del año, que coinciden con el momento de mayor flujo económico de los consumidores.

La rentabilidad de este negocio ha alcanzado cifras récord con giras como la de Taylor Swift, Luis Miguel, y ahora BTS.

En el caso de Taylor Swift, el revendedor señaló que las medidas diseñadas para intentar frenar la reventa, como el sistema “Verified Fan”, terminaron, irónicamente, por incentivarla y elevar los precios, debido a la exclusividad y las limitadas fechas disponibles en el país.

Mientras que para el concierto de Luis Miguel, para ticket_hubmx el margen de ganancia fue asombroso: entradas que costaban 12 mil pesos llegaron a pagarse hasta cuatro o cinco veces por encima de su precio original.

Los boletos más costosos y los más económicos son los que presentan mayor demanda.

¿Cuáles son los eventos con mayor ganancia en la reventa?

El entrevistado indicó que el próximo gran objetivo en el calendario de la reventa es la reinauguración del Estadio Azteca. Se estima que, debido a la importancia del partido de apertura con la ilusión de ver a Cristiano Ronaldo, los boletos alcanzan un valor mínimo de seis veces su costo de taquilla, es decir, un acceso de mil 500 o mil 600 pesos podría comercializarse fácilmente por encima de los 9 mil pesos.

El entrevistado también señala fallas en la transparencia de las boleteras oficiales.

“Yo más bien me cuestiono yo qué beneficio buscan las empresas privadas, evidentemente que también esto vuelve lo mismo, incitan a que la reventa suba. Además de que está públicamente en redes sociales que no se liberaron los lugares que debían de haber sido, seguramente son 80 mil, mínimo, para el Azteca y solamente se vendieron 30 mil. ¿Dónde está el resto del boletaje?”. —

¿Qué riesgos existen para revendedores y consumidores?

El entrevistado destacó que uno de los mayores retos actuales son los intentos de fraude mediante transferencias bancarias falsas, donde los estafadores envían capturas de pantalla editadas para simular pagos que nunca llegan.

Y por el lado de los consumidores también hay riesgos, porque inclusive algunos hacen páginas falsas similares a las de las boleteras para simular que ya enviaron los boletos.

Los estafadores incluso clonan los sitios de ventas oficiales para simular que hicieron correctamente la transferencia de boletos

A pesar de los estigmas, el revendedor aseveró que quienes se dedican a esta actividad la definen como un ejercicio de comercio similar al de cualquier minorista.

“La gente siempre va a existir con este tema de que ‘¿por qué revendes?, no es justo’. Incluso te llegan a veces mensajes de que comentarios negativos, ¿sabes? Pero díganme qué producto venden, o sea, cualquier comerciante, y les puedo decir qué están revendiendo. Porque incluso cuando tú vas a la tiendita de la esquina, pues ya te están revendiendo un producto”. —

