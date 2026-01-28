Detienen al jefe de despachadores del Tren Interoceánico

Mendoza Cerón se encontraba en la unidad que se descarriló realizando labores de supervisión

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ricardo Mendoza Cerón, identificado como el jefe de despachadores del Tren Interoceánico.

Esta es la segunda captura de presuntos responsables del siniestro que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y casi 100 heridos. La primera persona detenida es el maquinista del tren, identificado como Felipe de Jesús “N”.

¿Dónde y cómo ocurrió la detención?

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto fue realizado por agentes de la Policía Federal Ministerial la mañana del martes 27 de enero, en la colonia Centro del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

Mendoza Cerón, quien se encontraba en la unidad que se descarriló realizando labores de supervisión al momento del accidente, fue trasladado para ser puesto a disposición de un Juez Federal en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de México.

¿Cuál fue la causa del descarrilamiento?

La fiscal general, Ernestina Godoy, descartó fallas técnicas o daños en la infraestructura ferroviaria como origen de la tragedia, y aseguró que de acuerdo a las investigaciones, el descarrilamiento fue producto de una negligencia operativa: el tren circulaba a 65 km/h en un tramo donde el límite permitido es de 50 km/h.

A ello se le suma la falta de licencias y exámenes médicos de la tripulación, por lo que se libraron órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

