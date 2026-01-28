¿Cuándo iniciará la reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico en Oaxaca?

A un mes del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 muertos y cientos de heridos, el Gobierno federal empezará a ofrecer la reparación del daño a las víctimas.

Desde Palacio Nacional, la presidenta, Claudia Sheinbaum evitó precisar los montos que ofrecerán para la reparación del daño a las víctimas, pero aseguró que a partir de la próxima semana comenzará el trámite que se hará con base en lo que determine la Fiscalía General de la República en compañía de los familiares de las víctimas.

¿Qué autoridades participarán en la atención a las víctimas?

La Presidenta mencionó que el Gobierno federal acudirá a partir del próximo lunes, 2 de febrero en compañía de la Fiscalía General de la República, Segob y la Comisión de Atención a Víctimas, a las localidades de los afectados por el accidente.

“Primero pues evidentemente recibirán la parte que corresponde a la aseguradora y después, de acuerdo a lo que determine la Fiscalía General de la República, se establecerá el apoyo a cada una de ellas. Mientras tanto, hay un servidor público que está pendiente de cada una de las familias que estuvieron en algún hospital. Todavía hay una persona que permanece en el (Hospital) 20 de Noviembre, y las demás ya han salido del hospital. — Comentó Sheinbaum en la mañanera

¿A cuántos pasajeros se les otorgará la reparación?

Por su parte, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación (Segob) dijo que la reparación de daño y atención integral que ofrecerá el Gobierno federal será para los 225 pasajeros que viajaban en el Tren.

Mencionó que los montos serán diferenciados para cada una de las víctimas, tomando en cuenta diversas circunstancias.

