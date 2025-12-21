Calendario de días festivos 2026: ¿Cuáles son los días inhábiles de la CNBV y los feriados oficiales en México?

Calendario 2026: Conoce los días festivos y de descanso obligatorio del sector bancario y laboral en México. / Constantine Johnny

El año está por terminar y con él los últimos descansos del 2025. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya reveló su calendario oficial de días inhábiles para 2026.

Es importante que sepas que este calendario aplica para los actos y procesos administrativos ante la Comisión, pero también marca los días en que los bancos y entidades financieras suspenden sus servicios en ventanilla.

Días festivos y de suspensión en la CNBV para 2026

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, estos son los días en los que no habrá actividades ante el organismo:

2 de febrero: Conmemoración del 5 de febrero (Constitución).

16 de marzo: Conmemoración del 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez).

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: Día de la Independencia.

2 de noviembre: Día de Muertos.

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre (Revolución Mexicana).

Sábados y domingos.

¿Abren los bancos en Navidad y Año Nuevo?

Si te preocupa qué pasará con tus trámites bancarios durante las fiestas. Según el calendario de la CNBV, las instituciones financieras cerrarán sus puertas del lunes 22 de diciembre de 2025 hasta el viernes 2 de enero de 2026. Si, dos semanas de días inhábiles para los bancos que se dividen de la siguiente forma:

Del lunes 22 de diciembre al 26 de diciembre de 2025

Del 29 de diciembre al 2 de enero de 2026

Lunes 5 y martes 6 de enero de 2026

Es decir, las actividades se retomarán con normalidad hasta después del Día de Reyes.

Días de descanso obligatorio 2026 según la Ley Federal del Trabajo

Para que no te confundas, estos son los días que, por ley, son de descanso obligatorio para todos los trabajadores en México durante 2026:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 2 de febrero: Puente por la Constitución.

Lunes 16 de marzo: Puente por el Natalicio de Benito Juárez.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia.

Lunes 16 de noviembre: Puente por la Revolución Mexicana.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

