Persistirá ambiente frío con heladas y bancos de niebla en el centro y oriente de México: SMN / EITAN ABRAMOVICH

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que para este miércoles 28 de enero de 2026 la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 30 se encuentra modificando sus características térmicas.

TE PUEDE INTERESAR: Megatormenta Estados Unidos 2026: Hizo tanto frío en Michigan que un tenedor enredado con espagueti se quedó congelado

¿Dónde persistirá el ambiente frío y qué efectos tendrá?

Sin embargo, persistirá el ambiente frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de México, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.

¿Qué regiones registrarán lluvias y chubascos?

Lo anterior debido a un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, que propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Guerrero.

Finalmente, para el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado.

Con el video #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén hoy, en #México.⬇️ pic.twitter.com/fOTjyTuLsi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 28, 2026

¿Cuál es el pronóstico de lluvias y temperaturas?

En tanto el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en su pronóstico de lluvias para este 28 de enero de 2026 prevé Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) para Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas), Guerrero y Campeche.

Aisladas (0.1 a 5 mm) en Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos y Puebla (suroeste).

En tanto el pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles estima que serán de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Te compartimos el #Pronóstico por regiones para este día en el siguiente video. pic.twitter.com/kn46BBOqDr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 28, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información